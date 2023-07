Maria Legelli immer schneller: Marathon-„Heimspiel“ mit Rekordlauf veredelt

Von: Paul Hopp

Inmitten der Besten: Maria Elisa Legelli (grünes Trikot) gewann beim Laufsamstag in Füssen die Frauenwertung im Marathon - mit der drittbesten Zeit insgesamt. © Patrick Korb

Beim Lauftag in Füssen spielten mehrere Athleten aus dem Landkreis eine gute Rolle. Allen voran Maria Elisa Legelli, für die der Marathon auch ein „Heimspiel“ war.

Füssen – Maria Elisa Legelli ist ihrer Zeit einfach voraus. Eigentlich wollte die aus Böbing stammende 31-Jährige erst im September in Berlin die 2:50-Stunden-Marke im Marathon knacken. Doch das hat sie nun jetzt schon, beim Marathon in Füssen, geschafft. „Überraschenderweise, muss ich sagen“, wie Legelli betont. Die 42,195 Kilometer lief die Athletin vom Team „Laufsport Saukel b_faster“ in 2:48:03 Stunden.

Damit verbesserte Legelli, die in Füssen wohnt und somit als echte Lokalmatadorin antrat, nicht nur ihre bisherige Top-Zeit um zwei Minuten, sondern stellte obendrein einen Streckenrekord auf. Letztlich waren nur zwei Männer schneller als die Langstreckenspezialistin, die nunmehr in diesem Jahr schon vier Marathons absolviert und den bayerischen Meister-Titel auf der klassischen Distanz gewonnen hat.

Maria Legelli knackt Streckenrekord in Füssen

Bemerkenswert: Bei allen ihren Auftritten 2023 hat Legelli ihre Bestzeit gesteigert. Los ging es Ende Januar in Marrakesch (2:54:19). Im Mai gewann Legelli dann beim Oberelbmarathon die Frauenwertung (2:51:45). Schließlich folgte der Auftritt in Regensburg (2:50:04), bei dem sie als beste Frau zugleich den Landestitel holte.

Top-Leistung: Maria Elisa Legelli lief den Marathon in 2:48:03 Stunden. © P. Korb

Auch beim Thema „Streckenrekord“ hat Legelli heuer schon für Furore gesorgt: Beim „Sonnwendlauf“ am Grüntensee setzte sie erst kürzlich im Halbmarathon eine neue Bestmarke (wir berichteten).

Maria Legelli im Marathon mit drittbester Gesamtzeit

In Füssen gingen insgesamt 364 Frauen und Männer auf die Marathonstrecke. Dort überzeugte auch Albert Klein vom SV Wildsteig: Mit 3:27:04 Stunden belegte er in der M45-Klasse den sechsten Rang. Nico Krüger (4:21.47) vom DAV Peißenberg belegte in der Männer-Hauptklasse den 33. Platz. Den Tagessieg feierte Andreas Dietrich (2:33:03) vom TSV Bad Wörishofen vor dem Schweden Alexander Söderberg (2:38:28). Hinter den beiden kam schon Legelli ins Ziel. Die zweitbeste Frau, Margarita Geistdörfer (3:03:21) kam ebenfalls weit vorn, als Gesamtneunte, an.

Die Veranstalter des Königsschlösser-Marathons hatten ihr Konzept aus den Vorjahren geändert und erstmals einen „Lauf-Samstag in Füssen“ ausgerufen. Parallel angeboten waren ein Halb- und ein Viertelmarathon. Insgesamt kamen rund 1400 Starter aus 46 Nationen.

Christian Scholz im Halbmarathon Gesamtsiebter

Im Halbmarathon lief der Peitinger Christian Scholz (1:22:16) als Gesamtsiebter und Zweiter der M50-Klasse über die Ziellinie. Schneller in seiner Altersklasse war nur der Italiener Alessio Loner (1:19:13), der die viertschnellste Zeit in der Gesamtwertung aufwies. Halbmarathonsieger wurde Michael Laur (1:16:07), der wie Scholz für den SVO LA Germaringen antritt.

Sebastian Schade (1:38:35) vom TSV Schongau wurde Elfter in der M35-Wertung. Daniela Harrison (1:38:41), die für den TSV Rottenbuch startete, überzeugte als drittbeste Frau unter 99 Starterinnen über die 21,1 Kilometer. Auf die Zweitplatzierte fehlten Harrison nur 29 Sekunden. Den ersten Platz bei den Frauen belegte Lisa Petkov (1:32:43).

Simon Onnich Gesamtzweiter im Viertelmarathonn

Im Viertelmarathon glänzte Simon Onnich (35:50) als Gesamtzweiter unter 274 Frauen und Männern. Der Altenauer Youngster, noch in der Jugendklasse startberechtigt, startet bei Meisterschaften für den TSV Penzberg und holt in dieser Saison Top-Plätze am laufenden Band.

Nur knapp verpasste Sabine Scholz (früher Nagel) das Podest bei den Frauen. Mit der Zeit von 43:59 Minuten belegte die Ehefrau von Christian Scholz den vierten Gesamtplatz. Die Tagesschnellsten über 10,55 Kilometer waren Thomas Kotissek (35:08) vom TV Kempten) und Thea Heim (38:53) von der LG Telis Finanz Regensburg. Die Topzeit in der M70-Klasse schaffte ein Peißenberger: Wolfgang Roth kam nach 56:07 Minuten ins Ziel.