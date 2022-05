TSV Bernbeuren: Im Kampf um den Klassenerhalt wird‘s kompliziert

Von: Christian Heinrich

Dem Gegner entwischen: So wie im Hinspiel möchte der TSV Bernbeuren (links, Manuel Jäger) auch am Sonntag gegen den TSV Moorenweis gewinnen. Ein Erfolg wäre eminent wichtig, um der Relegation zu entgehen. © Holger Wieland

Der TSV Bernbeuren kämpft in der Kreisliga 2 um den direkten Klassenerhalt. Dafür benötigt die Mannschaft, selbst in Moorenweis zu Gast, Hilfe von vielen Seiten.

Bernbeuren – Wenn irgendwann ein Chronist des TSV Bernbeuren die Geschichte der Saison 2021/22 zu Papier bringt, wird er vor lauter Themen nicht fertig werden. Ein Kapitel wird sicherlich Marco Schmitt gewidmet sein, dem neuen Trainer und Nachfolger von Daniel Deli. Der Coach verbrachte, wie abgesprochen, die ersten Spieltage im Urlaub in der Türkei und warf nach seiner Rückkehr ziemlich schnell das Handtuch: wegen Überlastung. Sein Vater Ludwig sollte auch mit einem eigenen Abschnitt bedacht werden. Schließlich führte er die Mannschaft während der Abwesenheit seines Sohnes bis an die Tabellenspitze der Kreisliga 2. Wie der Weg des TSV wohl mit ihm weitergegangen wäre?

Auch Martin Kindermann schrieb eine bemerkenswerte Episode. Bis zur Winterpause betreute der Coach aus dem fernen Eberfing das Team aus reiner Verbundenheit zu seinen ehemaligen Schülern von der Realschule in Peiting. Als er sein Engagement aus familiären Gründen nicht mehr fortführte, übernahmen Roman Lerchenmüller und Michael Boos das Kommando. Das Trainertandem wartet nach wie vor auf seinen ersten Sieg. Aufgearbeitet werden müsste auch die fürchterliche Verletzungsserie und die Pandemie, die dafür sorgte, dass sich in diesem Jahr bis auf drei Fußballer der ganze Kader mit dem Coronavirus ansteckte. So fehlte der Elf, die in der Vergangenheit vor allem von ihrer Physis lebte, in den letzten Minuten die Kraft.

TSV Bernbeuren hat immer noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt

Der eigentliche Clou an dieser Geschichte ist jedoch, dass die Mannschaft vom Auerberg trotz aller Miseren und einer schwarzen Serie von 13 Spielen in Folge ohne Sieg immer noch die Hoffnung und die realistische Möglichkeit besitzt, das Klassenziel zu erreichen. „Wenn man bis zum letzten Spieltag die Chance hat, muss das ja irgendetwas bedeuten“, orakelt Michael Boos. Der Trainer des TSV bringt zwar weder das Schicksal noch irgendwelche metaphysischen Mächte ins Spiel, doch die Konstellation in der Abstiegszone reicht aus, um an übernatürliche Kräfte zu glauben, die hier ein makabres Schauspiel zur Aufführung bringen.

Sowohl der TSV Bernbeuren, als auch der SV Mammendorf und der SC Maisach weisen vor dem Saisonfinale 25 Punkte auf. Sollten die Konten der drei Rivalen um den Klassenerhalt nach dem letzten Spieltag weiterhin einen identischen Betrag aufweisen, tritt der direkte Vergleich der Konkurrenten in einer Sondertabelle in Kraft. Dabei würde der SV Mammendorf mit 7 Punkten und 7:6 Toren die Klasse halten, während Bernbeuren (5 und 8:7) als Zwölfter und Maisach (4 und 7:9) als Dreizehnter in die Relegation müssten. Der TSV würde dann auf den SC Weßling treffen, der Sportclub auf den FC Wildsteig/Rottenbuch.

Drei Mannschaften kämpfen um den Platz im sicheren Mittelfeld

„Mammendorf darf nicht gewinnen“, nennt Boos die eine Komponente, die auf jeden Fall erfüllt sein muss, damit seine Mannschaft die Relegation vermeidet. Denn auch der direkte Vergleich mit dem Rivalen geht an den Sportverein, der aus den beiden Spielen vier Punkte geholt hat. Der Spielplan will es so, dass die Mammendorfer am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Altenstadt antreten müssen. Ob der Nachbar aus dem Landkreis Weilheim-Schongau Schützenhilfe leistet, hat Boos noch nicht erkundet. „Da mische ich mich nicht ein“, stellt er klar. „Das ist Thema des Vorstands.“ Aber er hofft inständig, dass sich die Altenstädter bei ihrem Saisonausklang mit einem Heimsieg von ihrem Publikum verabschieden.

Allerdings müssen die Bernbeurener noch ein Auge auf das Geschehen in Maisach haben. Der SCM bekommt es mit der U21 des frisch gebackenen Bezirksliga-Meisters SC Oberweikertshofen zu tun. Bei dieser Begegnung erwartet Boos ebenfalls, dass der Tabellenachte die Angelegenheit mit aller gebotenen Seriosität erledigt. „Die Jungs wollen zocken“, ist er davon überzeugt, dass die Oberweikertshofener so frech wie immer drauf los spielen werden.

Die Bedeutung der Partie ist jedoch irrelevant, wenn die Bernbeurener am Sonntag (15 Uhr) ihre Auswärtspartie in Moorenweis gewinnen. „Wir spielen jede Woche mit einer Mannschaft, die nicht eingespielt ist und auf dem Zahnfleisch daher kommt“, stellt Boos klar, dass die Aufgabe beim Tabellenletzten und Absteiger kein Selbstläufer wird. Zumal die Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten verlernt hat, wie das Siegen funktioniert. Das letzte Mal war das am 17. Oktober 2021 der Fall. Der Gegner hieß damals TSV Moorenweis. Abhilfe könnten die eigenen Fans schaffen, auf deren Unterstützung es ankommt. „Ich hoffe, dass viele mit uns kommen und wir gemeinsam etwas reißen“, bittet der Coach um Hilfe.

Vielleicht müssen die Bernbeurener auch gar keine drei Punkte in Moorenweis holen. Sollte Mammendorf in Altenstadt verlieren und Maisach gegen Oberweikertshofen nicht über ein Remis hinaus kommen, reicht dem TSV ein Unentschieden zum Klassenerhalt. Was wohl die Krönung dieser kuriosen und bisweilen zynischen Saison darstellen würde: Bernbeuren bleibt in der Liga und musste dazu in diesem Jahr nicht einmal ein einziges Spiel gewinnen. Was für ein Fest für den Chronisten!