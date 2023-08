Hohenpeißenberg zeigt sich treffsicher zum Liga-Start

Von: Paul Hopp

Geglückter Saisonauftakt: Der TSV Hohenpeißenberg (in Rot, hier mit Alessandro Farigu am Ball) gewann beim Aufsteiger SV Unterhausen deutlich. © Ralf Ruder

Das ging ja schon mal gut los: Der TSV Hohenpeißenberg ist mit einem 4:0 beim Aufsteiger SV Unterhausen in die A-Klasse 8 gestartet.

Unterhausen – Wenn seine Spieler in der prallen Sonne laufen müssen, dann kommt es für Alex Sanktjohanser nicht in Frage, sich in den Schatten zu verziehen. Konsequent blieb der Trainer des TSV Hohenpeißenberg dem an der Auswechselbank aufgestellten Sonnenschirm fern. Auch der Rest der TSV-Truppe erwies sich als hitzefest – am Ende gab es zum Start der A-Klasse 8 einen 4:0-Auswärtssieg beim SV Unterhausen zu feiern.

Hohenpeißenberg mit Zu-Null-Sieg in Unterhausen

Der Aufsteiger „hat uns in der ersten Hälfte ziemlich was abverlangt“, sagte Sanktjohanser, der in dieser Saison erneut zusammen mit Hannes Dünzl die Rigi-Elf betreut. Drei gute Chancen hatten die Gastgeber zu Beginn, zweimal rettete dabei TSV-Keeper Leon Langenegger (5., 24.), einmal stand ein TSV-Spieler goldrichtig (22.). Anders als der SVU nutzte Hohenpeißenberg seine Chancen konsequent.

Maximilian Greiner traf nach einer Freistoßflanke zum 1:0 (26.), Fabian Schwarz schloss einen Angriff über rechts mit dem 2:0 ab (30.). Angesichts der hohen Temperaturen „hat uns die Führung in die Karten gespielt“, so Sanktjohanser. Gleich nach dem Wechsel erhöhte Alessandro Farigu auf 3:0 (47.). In der Folge konnte sich der TSV darauf beschränken, das eigene Tor zu verteidigen. Dennoch ergaben sich einige Konterchancen – einen Gegenzug schloss Roman Greiner mit dem 4:0 (75.) ab.

Hohenpeißenberg will in die Aufstiegsrunde

Der Torschütze – wichtig im TSV-Spiel – war erst aus einem dreiwöchigen Urlaub zurückgekehrt. Das Trainerteam stellte ihn dennoch auf; von den Kollegen gab’s deswegen kein Murren. Für Sanktjohanser ein Beleg, dass es im Team stimmt. Überhaupt sei die Vorbereitung gut verlaufen. „Alle ziehen mit.“ 18 Mann umfasst der Kader jetzt; jeder ist wichtig. „Wir brauchen alle Spieler“, betont Sanktjohanser. Ziel sei das Erreichen der Aufstiegsrunde. „Da zu spielen, ist einfach interessanter.“

Statistik:

SV Unterhausen 0

TSV Hohenpeißenberg 4

Tore: 0:1 (26.) M. Greiner, 0:2 (30.) Schwarz, 0:3 (47.) Farigu, 0:4 (75.) R. Greiner. Gelbe Karten: Unterhausen 4, Hohenpeißenberg 1. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 76.