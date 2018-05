Altenstadt siegt und wahrt Chance auf Platz zwei

Kampf um den Ball: Altenstadts Eggon Gashi (rechts) erlöste die Hausherren nach einigen vergebenen Großchancen mit dem län gst überfälligen 1:0 in der 43. Minute. Am Ende gewann Altenstadt mit 2:0 gegen den FC Aich.

Fußball: Kreisliga 2

Der TSV Altenstadt hält in der Fußball-Kreisliga 2 den Kampf um die Aufstiegsrelegation mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Aich spannend.

Altenstadt – Überzeugende Leistungen sind bei den Fußballern des TSV Altenstadt in den vergangenen Wochen eher die Ausnahme gewesen. Beim Heimspiel gegen den FC Aich am vergangenen Samstag zeigten die Mannen um Spielertrainer Robert Kanzler vor allem in der ersten Hälfte aber eine bärenstarke Vorstellung: Im Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Kontrahenten um Platz zwei gab es dafür auch eine Belohnung in Form eines 2:0-Erfolges. „Damit haben wir unsere kleine Chance gewahrt“, urteilte Kanzler.

Sein Team präsentiert sich nach dem Feiertagswochenende dementsprechend auf Rang zwei. Nachdem die Konkurrenten aus Denklingen und Aich, die punktgleich oder knapp hinter ihnen liegen, aber noch ein Nachholspiel zu absolvieren haben, müssen sie auf Ausrutscher hoffen.

„Mit dem Spiel bin ich sehr zufrieden“, erklärte Kanzler. Seine Truppe präsentierte sich überaus lauffreudig und ließ so die Gäste überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Dazu zeigte sich die TSV-Defensive um Rückkehrer Dominik Jaud als überaus stabil. Aichs Florian Friedrich, mit 15 Toren bester Schütze der Liga, machte so keinen Stich.

„In der ersten Hälfte waren wir drückend überlegen“, konstatierte Kanzler. Die Überlegenheit machte sich lange Zeit aber nicht im Ergebnis bemerkbar, da sich die Hausherren als überaus nachlässig bei der Verwertung von Torchancen zeigten: Yasin Akcakaya, Thomas Groß und Eggon Gashi verpassten mehrfach den Führungstreffer. „Uns fehlt es an der Effektivität“, grummelte Co-Trainer Daniel Zdravev. Erst kurz vor dem Wechsel erlöste Gashi (43.) den TSV-Anhang mit dem überfälligen 1:0.

In der zweiten Hälfte wurde die Partie mit zunehmend stärker werdendem Regen und Wind immer unansehnlicher. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel nach der einzigen Großchance der Gäste durch Christof Pichler (80.), die TSV-Keeper Alex Traxel aus dem Winkel pflückte, an Fahrt auf.

Im Gegenzug verpasste Gashi (83.) nach einem Solo von Georgios Mavrokefalos im Nachschuss die Entscheidung. Gleich danach beförderte der eingewechselte Patrick Stadler (85.) das Leder jedoch ins Gehäuse. Den Zusammenprall mit dem FCA-Keeper wertete der Unparteiische aber als Foul, sodass er den Treffer nicht gab. „Wenn, dann war es ein Foul an Stadler und hätte Elfer geben müssen“, ärgerte sich Kanzler. Wenig später konnte er sich aber beruhigen, da Jaud (90.) bei einem Konter das erlösende 2:0 und damit die Entscheidung markierte.

Roland Halmel