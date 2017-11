Altenstadt wünscht sich ersten Auswärtssieg zum Jahresabschluss

Fußball: Kreisliga 2

Gute Erinnerung hat der TSV Altenstadt an den SV Igling: In der ersten Partie der Saison im August hat die Mannschaft von Spielertrainer Robert Kanzler zuhause gegen den SVI souverän mit 3:0 gewonnen.

Altenstadt – Jetzt, zum Beginn der Rückrunde bzw. vor der Winterpause, wollen die Altenstadter dieses Erfolgserlebnis natürlich wiederholen.

Während die Altenstadter in dieser Kreisliga-Hinrunde eine Talfahrt hingelegt und nach anfänglichen Erfolgen von Tabellenplatz zwei auf Rang zehn abgerutscht sind, befindet sich Gegner Igling von Saisonbeginn an in der Abstiegszone. Vier Siege und ein Unentschieden hat das Team bisher nur erreicht, aber acht Niederlagen kassiert, das ist ligaweit der Höchstwert. Mit 24 Toren hat Igling auch die zweitmeisten Gegentreffer der Liga kassiert. Und mit 13 Treffern stellt der SVI – mit zwei anderen Teams – auch die schlechteste Offensive der Liga.

+ Robert Kanzler: Altenstadts Trainer will ei nen Erfolg zum Abschluss. © Halmel Toreschießen war und ist in dieser Saison auch nicht die Stärke des TSV Altenstadt: 16 Treffer haben Robert Kanzler und Co. bislang erst erzielt. Was mit besserer Torausbeute möglich wäre, haben die Altenstadter nicht zuletzt am vergangenen Wochenende gesehen: Bei der knappen 0:1-Niederlage beim souveränen Tabellenführer Unterpfaffenhofen-Germering hatte der TSV zahlreiche gute Möglichkeiten, hätte dieses wie so einige andere Spiele durchaus gewinnen können.

Mit dem wiedergewonnenen Wissen um die eigene Spielstärke reisen die Altenstadter nach Igling: „Da wollen wir endlich unseren ersten Auswärtssieg holen“, sagt Kanzler zuversichtlich. „Wir sind gut drauf, haben gut trainiert und uns auf die Iglinger Spielweise mit vielen langen Bällen eingestellt“, sagt der TSV-Spielertrainer.