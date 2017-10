„Da wäre mehr drin gewesen“ für den TSV Altenstadt

Fußball: Kreisliga 2

von Jochen Schröder schließen

Gut gespielt und dennoch verloren: Das ist die bittere Bilanz für den TSV Altenstadt nach der Partie beim SC Unterpfaffenhofen-Germering. Denn beim souveränen Kreisliga-Tabellenführer wäre für die Truppe von Spielertrainer Robert Kanzler an diesem Tag durchaus ein Punkt, wenn nicht sogar ein Erfolg drin gewesen.

Altenstadt – Von wegen verstecken beim Tabellenführer: Der TSV Altenstadt hat beim SCU von der ersten Minute an gezeigt, dass er mit den Gastgebern mithalten will und kann. „Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, hatten das Spiel und den Gegner im Griff“, sagt daher auch ein zufriedener Altenstadter Spielertrainer Robert Kanzler.

Seine Mannschaft hat im ersten Durchschnitt auch sehr gute Chancen, in Führung zu gehen, die Sensation zu schaffen. In der zehnten Minute spielt Eggon Gashi Geogios Mavrokefalos wunderschön im Strafraum frei. Mavrokefalos legt den Ball am heraustürmenden SCU-Keeper vorbei ins lange Eck, doch der Torwart spitzelt die Kugel noch irgendwie um den Pfosten. Und nach einem Eckball donnert Thomas Groß aus einem Gewühl im Strafraum heraus den Ball aus vier Metern auf den SCU-Torwart, doch den Ball mit der Fußspitze noch ab (15.).

Und die vergebenen Chancen rächen sich: In der 22. Minute kann ein SCU-Spieler mit Tempo und Ball in Altenstadts Strafraum stürmern, gestoppt nur durch den Fuß eines TSV-Verteidigers. Den fälligen Strafstoß verwandelt Samuel Planic zur Führung der Hausherren. „Das war sehr bitter“, so Kanzler.

Auch in der zweiten Hälfte bemühen sich die Gäste, den Anschluss zu erzielen. Aber sie erspielen sich zu wenig zwingende Chancen, „auch weil der SCU defensiv besser stand“, so Kanzler.

Bis zur 70. Minute passiert so nicht viel, die Gastgeber verwalten ihre Führung souverän. In der 75. Minute müssen die Altenstadter dann das 1:1 machen: Raphael Lautenbacher setzt sich links gegen drei Gegner durch und passt den Ball in die Mitte zum heranrauschenden Philipp Bartmann. Doch der verfehlt den Ball nur um Millimeter. Im Anschluss haben beide Mannschaften noch 100-prozentige Chancen, doch am Ende bleibt es bei Altenstadts bitterer 0:1-Niederlage.