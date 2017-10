Denklingen hat mit Pöcking-Possenhofen  noch eine Rechnung offen

Fußball: Kreisliga 2

von Jochen Schröder schließen

Aufwärtstendenz beim VfL Denklingen: Das hat man in dieser Saison immer nach Siegen der Denklinger um Trainer Hermann Schöpf gesagt und gedacht. Und dann kam doch immer wieder eine schwächere Leistung der Lechrain-Kicker, die in Niederlagen mündeten.

Denklingen – Glaubt man dem Gesetz der Serie, müsste es nach dem jüngsten Erfolg der Denklinger gegen Maisach am Sonntag (14 Uhr) beim SC Pöcking-Possenhofen wieder einen Dämpfer für den VfL geben.

„Deshalb habe ich meiner Mannschaft ja auch zum Spaß angeboten, das Spiel ausfallen zu lassen und stattdessen einen Ausflug zu machen“, erzählt Schöpf grinsend. „Aber die Spieler wollen das nicht, wollen stattdessen den Fluch dieser Serie endlich durchbrechen.“

Bezirksliga-Absteiger Pöcking-Possenhofen spielt bislang eine relativ solide Saison: Nach vier Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen rangiert der Gegner der Denklinger derzeit auf Tabellenplatz sechs der Kreisliga 2. Zuletzt kassierte der SC jedoch drei Niederlagen in Folge, schaffte am Donnerstagabend in Aich ein 2:2-Unentschieden.

„Bei diesem Spiel habe ich Pöcking beobachtet“, sagt VfL-Coach Schöpf. „Pöcking hat eine spielstarke Mannschaft, scheint aber etwas verunsichert zu sein, so war mein Eindruck“, führt Schöpf weiter aus. „Man darf sie halt nicht spielen lassen.“

Der letzte Vergleich zwischen beiden Mannschaften liegt den Denklingern sicher noch bitter in der Magengrube: Nach der starken Saison 2014/15 scheiterten die Denklinger mit zwei Niederlagen (0:2/1:2) gegen Pöcking-Possenhofen in der Aufstiegs-Relegation zur Bezirksliga. „Das hatte ich so nicht auf dem Schirm“, gesteht Schöpf. „Aber dann ist da ja sicher die so oft zitierte Rechnung noch offen.“