Denklingen will im Derby die Serie beenden

Fußball: Kreisliga 2

von Jochen Schröder schließen

Nein, die Denklinger sind nicht abergläubisch. Und nein, wir reden jetzt auch nicht vom Gesetz der Serie, dass bei den Denklinger Fußballern in dieser Kreisliga-Saison auf jedes gute Spiel mit einem Sieg danach ein schlechtes mit einer Niederlage folgt.

Denklingen – Demnach müsste nach der Pleite in Pöcking an diesem Sonntag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen Jahn Landsberg für die Elf von Trainer Hermann Schöpf wieder ein Erfolg rausspringen.

„Ein Derby ist ein Derby, da interessieren keine Serien“, sagt Denklingens Trainer. „Solche Spiele kann man gut hernehmen, um von anderen Dingen abzulenken.“

Denklingens Gegner ist schlecht in die Saison gestartet, der Aufsteiger kassierte fast ausschließlich Niederlagen. Das ist zum Teil auch der Tatsache geschuldet, dass der Jahn zu Saisonbeginn nicht weniger als zwölf Neuzugänge in die Mannschaft integrieren musste.

Die Wende folgte am achten Spieltag mit einem 4:0-Erfolg über den FC Aich. Seitdem zeigt die Fieberkurve der Jahn-Kicker nach oben. Am vergangenen Wochenende haben die Landsberger mit 3:1 gegen den SC Maisach gewonnen und liegen seitdem mit 16 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Das sind drei Punkte und fünf Plätze vor dem VfL in der heuer unheimlich eng beieinanderliegenden Kreisliga-Tabelle. „Die Leistung von Landsberg nötigt Respekt ab“, sagt der VfL-Coach über den nächsten Gegner. Schöpf ist aber optimistisch, dass für sein Team ein Sieg rausspringt: „Wenn wir an die Leistung aus dem Pöcking-Spiel anknüpfen, denn die war durchaus gut“, gibt er als Bedingung vor. „Wir spielen dann auch nicht auf Kunstrasen, sondern auf dem eigenen Platz. Wenn wir uns offensiv mehr zutrauen, sollte die Leistung ausreichen, und wir gewinnen auch gegen Landsberg.“ jos