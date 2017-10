Dumme Fehler kosten den TSV Altenstadt den Sieg

Robert Kanzler ist eigentlich immer optimistisch und positiv. Aber nach der 1:2-Niederlage seines TSV Altenstadt beim FC Aich war auch an seiner Stimme Niedergeschlagenheit zu hören:

Altenstadt – „Das war heute richtig enttäuschend für alle von uns“, sagte er nach der bitteren Niederlage.

Die Ausgangslage für die Altenstadter war in Aich nicht besonders gut: „Wir sind mit nur zwölf fitten Spielern angereist“, sagt der Spielertrainer – lässt diese Tatsache aber nicht als Ausrede oder Erklärung gelten: „Wir haben kein besonders gutes, aber ein ordentliches Spiel absolviert.“ Den Sieg habe man den Aichern dagegen durch eigene Fehler geschenkt.

+ Yasin Akcakaya traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für Altenstadt.

So bereits in der dritten Spielminute: In der eigenen Abwehr verlieren die Altenstadter den Ball, ein Aicher Stürmer ist durch, Kanzler versucht zu klären – Elfmeter. Und den versenkt Franco Eichler zur Aicher Führung. „Damit war unser Matchplan dahin“, bilanziert Kanzler.