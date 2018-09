Peiting mit Lotter-Viererpack an die Spitze

Fußball: Kreisliga 2

Der TSV Peiting hat Tabellenschlusslicht TSV Landsberg II mit 9:0 nach Hause geschickt und springt an die Tabellenspitze. Ein Peitinger schafft einen Viererpack.

Peiting – Ein munteres Scheibenschießen, bei dem der Gegner nicht über eine Statistenrolle hinauskam, hat der TSV Peiting im Heimspiel gegen den TSV Landsberg II veranstaltet. Der völlig überforderte Aufsteiger vom Lech schrammte beim 9:0-Kantersieg der Peitinger haarscharf an einer zweistelligen Klatsche vorbei. „So ein Ergebnis hatte ich als Trainer im Herrenbereich noch nie“, staunte Peitings Coach Martin Kindermann. „Die Mannschaft hat umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: Das Spiel dominieren und einen klaren Sieg einfahren“, lobte er seine torhungrige Truppe.

Nach verhaltenem Beginn drehten die Hausherren auf: Einen zu kurzen Rückpass auf den Torhüter erlief sich Matthias Lotter (20.) und traf zum 1:0. Kurz danach verwertete Benedikt Multerer (24.) eine artistisches Zuspiel von Christoph Hertl zum 2:0. Nach einen Abseitstor von Hertl sorgte Lotter (28.) gegen konsterniert wirkende Gäste für das 3:0. Bis zur Pause schalteten die Gastgeber dann einen Gang zurück.

Nach dem Wechsel schraubten die Peitinger den Vorsprung in die Höhe: Erneut nach Vorarbeit von Hertl markierte Lotter (50.) das 4:0. Im Anschluss durfte sich der in der Abwehr unbeschäftigte Verteidiger Tobias Freiberger (55.) mit einem Schuss aus 24 Metern in die Torschützenliste eintragen. Mit einer Kopie des 1:0 machte Lotter (61.) das halbe Dutzend voll, ehe Hertl (67.) beim 7:0 jubeln durfte. Danach trafen noch Florian Meier (73.) und Hertl (78.). Das zehnte Tor ließen Andreas Böhm (80.) und Martin Schauer (89.) aus. Dazwischen musste der arbeitslose Peitinger Keeper Alex Mayr bei einer Ecke der Gäste (84.) erstmals eingreifen.

Roland Halmel