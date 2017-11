VfL Denklingen nach Derby-Sieg mit Rückenwind

Fußball: Kreisliga 2

Mit einem Derby-Sieg im Rücken geht der VfL Denklingen das letzte Spiel vor der Winterpause an: Nach dem 3:0-Erfolg bei Jahn Landsberg will das Team von Hermann Schöpf mit einem Dreier am Sonntag (14.15 Uhr) zuhause gegen den SC Oberweikertshofen II das Jahr fußballerisch mit einem Erfolgserlebnis beenden.

Denklingen – Dieser Erfolg war wichtig für die Fußballer des VfL Denklingen nach einer durchwachsenen Hinrunde mit Erfolgen und Pleiten im Wechsel: Mit dem Dreier im Derby bei Jahn Landsberg hat sich der VfL von Platz elf auf Rang acht verbessert und hat zumindest zwei Punkte Luft auf die Abstiegs-Relegationsplätze geschaffen.

+ Auf dem Sprung nach oben: Denklingens Dominik Karg (re.) traf beim Derbysieg gegen Jahn Landsberg zweimal. Im Heimspiel gegen Oberweikertshofen wollen er und der VfL nun nachlegen – und in der Tabelle weiter klettern. © Halmel Getroffen haben im Derby für die Denklinger Armin Sporer und zweimal Dominik Karg. „Wenn man die zweite Halbzeit ansieht, hätte der Sieg sogar noch höher ausgehen können, weil wir zum Teil mustergültige Konter gespielt und uns zahlreiche Chancen erarbeitet haben“, beschreibt Schöpf das Spiel. „Jetzt sieht man halt, dass wenn wir alle Spieler an Bord haben, wir unser Spiel noch besser aufziehen und mit jedem Gegner mithalten können.“

Jetzt heißt es für die Lechrain-Kicker aber, gegen den SC Oberweikertshofen II nachzulegen, sonst war der Jahn-Erfolg quasi umsonst. Die SCO-Zweite kommt mit Gepäck nach Denklingen: Fünf Spiele in Folge haben die Oberweikertshofener zuletzt nicht mehr gewonnen, sind in der Tabelle von Platz drei auf Rang sechs abgerutscht, sind damit zwei Plätze und zwei Punkte vor den Denklingern. Für beide Teams ist also ein Erfolg wichtig, um zur Winterpause Punkte und Plätze auf die Abstiegsplätze gutzumachen.

„Ein Sieg gegen den SCO liegt mir schon sehr am Herzen, da wir das Hinspiel bei meiner Premiere ja sowas von hergeschenkt haben“, sagt Schöpf mit Rückblick auf die 1:2-Hinspiel-Pleite.