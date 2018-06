VfL Denklingen schießt sich mit Dreierpack in die Bezirksliga

Mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel bei der DJK Waldram ist den Fußballern des VfL Denklingen der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. „Das ist ein bisschen wie im Märchen“, freute sich Trainer Hermann Schöpf über den gelungenen Coup seiner Elf, die nach dem 2:2 im Hinspiel nun den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiert.

Denklingen – „Die Mannschaft ist unwahrscheinlich gewachsen im Laufe der Saison und hat eine klasse Rückrunde gespielt“, lobte Schöpf sein Team nach den 90 Minuten auf dem Waldramer Platz, die ganz nach Plan für den Denklinger Trainer und seine Spieler verlaufen ist.

+ Nach der obligatorischen Bierdusche: Denklingens Trainer Hermann Schöpf. © Lippert

Eine Halbzeit lang plätscherte die Partie mehr oder weniger nur so dahin, was vor allem an der Ideenlosigkeit der Gastgeber lag. „Vielleicht kommen sie mit dem Druck nicht klar. Oder die Nervosität hat sie gelähmt“, suchte Waldrams Trainer Ralf Zahn nach Spielschluss Erklärungen für den lethargischen Auftritt seiner Elf, die nun zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren in der Aufstiegsrelegation gescheitert ist.