Kleiner Platz, große Hoffnungen: SG Lechsee und SV Kinsau im entscheidenden Duell

Von: Roland Halmel

Wer hat am Ende die Nase vorn? Am Samstag entscheidet sich, ob der SV Kinsau (in gelben Trikots) oder die SG Lechsee in der kommenden Saison in der Kreisklasse spielt. © Roland Halmel

Im Stadion in Prem entscheidet es sich am Samstag: Schafft die SG Lechsee den Aufstieg oder packt der SV Kinsau den Klassenerhalt? Gerechnet wird mit großem Fan-Andrang.

Prem/Lechbruck/Kinsau – Noch ist alles offen im Relegationsduell zwischen der SG Lechsee und dem SV Kinsau. Nach dem 0:0 im ersten Vergleich am vergangenen Mittwoch in Kinsau können sich beide Mannschaften vor dem Rückspiel an diesem Samstag (15 Uhr) in Prem weiter berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Kreisklasse machen. Durch das Remis im Hinspiel und den Wegfall der Auswärtstorregel ist auch die Ausgangslage klar: Der Sieger darf am Ende jubeln und kommende Saison in der Kreisklasse auflaufen.

Relegation zur Kreisklasse im Stadion in Prem

Kinsaus Coach Christopher Resch hofft natürlich darauf, dass seine Mannen nach dem Abpfiff feiern dürfen. Nachdem er schon im Vorfeld verkündet hatte, sein Amt nach der Saison niederzulegen und zum SV Hohenfurch zu wechseln, möchte er sich ungern mit einem Abstieg verabschieden. „Es war eine schöne Zeit in Kinsau, und da ist klar, dass ich den Klassenerhalt will“, sagt Resch. „Unser klares Ziel ist Aufstieg“, will aber auch die SG laut Interimscoach Peter Streif, der den im Urlaub weilenden Trainer Ralph Holzinger vertritt, mit Vehemenz in die Kreisklasse. „Die Jungs sind heiß“, berichtet Streif, der auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Kinsau ist bis auf Dennis Gottsmich, der sich im Hinspiel verletzte, ebenfalls komplett. Luca Friedl, der am Mittwoch noch fehlte, ist zurück.

„Es wird auf dem kleinen Platz in Prem bestimmt nicht leicht“, mutmaßt Resch. Die geringe Größe des Spielfelds hat auch Streif im Auge. „Es wird viele Standards geben, die werden die Partie neben dem Kampf entscheiden“, meint der SG-Interimscoach überzeugt, der zusammen mit zahlreichen Helfern bereits am gestrigen Freitag mit der Vorbereitung des Saisonhighlights für die erst im vergangenen Jahr aus der B-Klasse aufgestiegenen Lechseer beschäftigt war. „Außenrum gibt es heute keine anderen Relegationsspiele, da könnten schon 600 Leute kommen“, rechnet Streif mit einer stattlichen Kulisse.