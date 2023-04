Der besondere Durchhaltewillen von Schiri Josef Bücherl

Schiri geht’s? Josef Bücherl (li.) pfiff die Partie am Ostermontag in Hohenfurch trotz Verletzung zu Ende.

Fußball: Kreisklasse

Von Paul Hopp schließen

Er hatte, das war offensichtlich, Schmerzen. Dennoch hielt Schiedsrichter Josef Bücherl durch und brachte die Kreisklassen-Partie am Montag in Hohenfurch zu Ende.

Hohenfurch – Der ein oder andere Moment des Zweifelns ereilte Josef Bücherl dann doch. Zwischendrin, so der Schiedsrichter, „habe ich nicht gedacht, dass ich es schaffe“.

Doch der „Mann in Schwarz“, der diesmal ein grünes Trikot anhatte, hielt durch und sorgte so, dass das Spiel am Ostermontag in der Kreisklasse zwischen dem SV Hohenfurch und dem SC Unterpfaffenhofen II planmäßig ablief.

Der Weg vom Feld fiel Bücherl allerdings gar nicht leicht, schwer hinkend nahm er den Weg zur Kabine auf sich. Von vielen Spielern sowie den Trainern und Offiziellen beider Teams gab es anerkennende Worte.

Schiedsrichter pfeift Spiel trotz Verletzung

Etwa zehn Minuten waren gespielt, als Bücherl, der für den SV Herzogsägmühle pfeift, mit den Stollen seines Fußballschuhs im Rasen hängen blieb und sich so „das Knie verdrehte“, wie er sagte. Nach kurzer Behandlung seitens der Hohenfurcher machte der Unparteiische weiter, doch an Laufen war nicht mehr zu denken. So pfiff er eben kurzerhand mit kleinem Aktionsradius. „Ich glaube, es ging trotz allem gut rum“, so lautete sein Fazit. In der Tat leitete Bücherl die Partie trotz seines Handicaps ordentlich. Spieler und Offizielle wussten sich auch zu benehmen.

„Zu einem Abbruch“, betont Bücherl, „wäre es nicht gekommen“. Ein möglicher Ersatz sei am Platz gewesen. Im Notfall können sich beide Seiten sogar auf eine neutrale Person einigen, die dann das Spiel leitet.

Bücherl (60) pfeift seit circa sieben Jahren. In Sachen „Schiedsrichter“ sei er „ein Spätberufener“. So eine Situation wie gestern hatte er als Schiri bis dato noch nicht erlebt. Gebürtig ist Bücherl in Penzberg, die ganze Verwandtschaft ist dort beheimatet. Beim FC Penzberg hat Bücherl dereinst selbst gespielt – zu glorreichen Bezirksoberliga-Zeiten.

Des Berufs wegen ist er nach Peiting gezogen, arbeitet als Angestellter im Diakoniedorf Herzogsägmühle. Spiele leitet er bis einschließlich Kreisklasse, als Assistent ist er auch in der Bezirksliga tätig. So am Karsamstag in der alten Heimat, als er bei der Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Penzberg und der SpVgg Haidhausen im Einsatz war – bei einem Sauwetter übrigens. Am Montag in Hohenfurch war es angenehm, die Verletzung hätte er sich gern erspart. Er hofft, dass die Diagnose glimpflich abgeht. An dem Knie, das ihm gestern Probleme bereitete, hatte er schon zwei Kreuzbandrisse.