Burggen fitter gegen Apfeldorf

Hau weg das Ding: Die zurückliegenden beiden Vergleiche zwischen Burggen (blau-schwarz) und dem SV Apfeldorf endeten 1:1-Unentschieden. Auf dem Papier sind die Burggener am morgigen Sonntag die Favoriten.

Fußball: Spiel der Woche

von Jochen Schröder schließen

Nächste Runde im „Spiel der Woche“: In dem empfängt am Sonntag um 15 Uhr der TSV Burggen den SV Apfeldorf.

Burggen/Apfeldorf – Mindestens Platz sechs: So lautete das Saisonziel von Burggens neuem Trainer Norbert Neureuther vor dem Start der neuen A-Klassen-Saison: Getreu dem Motto „Neue Besen kehren gut“ sind die Burggener bislang auch auf einem guten Weg dazu, dieses Ziel zu erreichen: Nach fünf Siegen und zwei Niederlagen liegt das Neureuther-Team mit 15 Punkten auf Tabellenplatz drei, gehört mit den punktgleichen Reichlingern und der Spielvereinigung Schwabbruck/Schwabsoien (16) zu den Top-Verfolgern von Spitzenreiter Hohenpeißenberg.

+ „Ja, mit dem bisherigen Verlauf bin ich auch sehr zufrieden“, sagt daher Norbert Neureuther. Er hat die Mannschaft vor der Saison von Peter Eismann übernommen. Ob und was er bei den Burggenern verändert hat, will Neureuther konkret nicht preisgeben. Er verrät nur so viel: „Die Mannschaft ist fitter als vorher, wir haben viel im Konditionsbereich gearbeitet.“

Und das scheint sich auszuzahlen. Ein erkennbarer Punkt, an dem Neureuther und die Burggener gearbeitet haben, ist die Abwehr: „Die Null muss stehen“, dieser altbekannte Fußballer-Spruch, wird beim TSV umgesetzt. „Wir wollen hinten sicher stehen und aus dieser sicheren Defensive heraus unser Spiel entwickeln“, sagt der Burggener Trainer. Mit Erfolg: Mit erst sieben Gegentreffern stellen die Burggener die zweitsicherste Abwehr der Liga. Nur Tabellenführer Hohenpeißenberg hat ein Tor weniger kassiert.

„Natürlich soll die Null auch gegen Apfeldorf stehen, wenn wir vorne dann zwei Dinger machen, bin ich zufrieden“, sagt Norbert Neureuther. „Ein Heimsieg ist ganz klar Pflicht.“

Eine andere Zielsetzung als die Burggener verfolgen die Apfeldorfer in dieser Saison: Den Klassenerhalt haben Trainer Walter Ernst und Abteilungsleiter Stefan Schmid als oberste Prämisse ausgegeben. Bislang marschieren die Apfeldorfer auf diesem Weg auch ganz gut: Vier Niederlagen und drei Siege haben sie mit neun Punkten auf Tabellenplatz sieben und ins Mittelfeld der Liga gebracht. Aber am vergangenen Dienstag haben die Apfeldorfer gegen Hohenfurch eine bittere 0:5-Klatsche kassiert.

Mit gleich aus mehreren Gründen gemischten Gefühlen fährt deshalb Apfeldorfs Trainer Walter Ernst am Sonntag nach Burggen: Er war lange Zeit Spieler und Trainer in Burggen, kennt die Mannschaft, das Umfeld. Ab 15 Uhr wird er sich aber auf das rein Sportliche konzentrieren.

„Nach dem schlechten Spiel gegen Hohenfurch werden wir sehen, wie die Mannschaft diese Klatsche verdaut hat“, sagt Ernst vorsichtig. „Ich denke, sie werden richtig sauer und auf Wiedergutmachung aus sein“, vermutet dagegen Neureuther.

Zuversicht ziehen die Apfeldorfer aus der Tatsache, dass am Sonntag zwei wichtige Spieler wieder mit an Bord sind, die gegen Hohenfurch gefehlt haben. „Vielleicht kann die Mannschaft sich daran auch ein wenig hoch ziehen“, hofft Ernst.

In der vergangenen Saison gab es in beiden Spielen je ein 1:1-Unentschieden: „Das waren enge Spiele, die Ergebnisse gingen aber in Ordnung“, sagt Ernst. Er sieht die Burggener leicht favorisiert.