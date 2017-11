FC-Sieg über Schongau zu keiner Zeit in Gefahr

Fußball: Spiel der Woche

von Jochen Schröder schließen

Letztes „Spiel der Woche“ vor der Winterpause: In einer mäßigen Kreisklassen-Partie hat dabei der FC Wildsteig/Rottenbuch beim TSV Schongau gewonnen.

Schongau – Beste äußere Bedingungen am Samstagnachmittag im Stadion an der Marktoberdorfer Straße in Schongau: Die Gäste aus Wildsteig/Rottenbuch machen gegen stark ersatzgeschwächte Schongauer von Beginn an klar, dass sie hier heute als Sieger vom Platz gehen wollen. Schon im ersten Angriff, als der starke Maximilian Berchtold Roman Hindelang schnell steil aufs Schongauer Tor schickt, zeigen sie ihr erfolgreiches Rezept, dass sie in der Saison zu 40 Toren geführt hat. Doch Schongaus Keeper Matthias Höpfl spielt mit und ist schneller am Ball und kann klären.

Die kalte Dusche für die Schongauer um Trainer Wolfgang Salzmann folgt dann aber in der dritten Spielminute: Mit einem ähnlichen Diagonal-Steilpass wie in der Szene zuvor, vielleicht abseitsverdächtig, wird Hindelang links steil geschickt. Er überläuft einen TSV-Verteidiger, und sein Pass in die Mitte findet den mitgelaufenen Andreas Stadler, der Schongaus Keeper keine Chance lässt – 1:0 für die Gäste.

In der ersten Hälfte des ersten Durchgangs ist der FC die klar spielbestimmende Mannschaft, ist mit seinen schnell vorgetragenen Angriffen immer gefährlich. Die Schongauer sind zunächst in den Abwehr-Modus gedrängt, schlagen die Bälle zumeist nur von hinten weit hinaus.

Doch aus unerklärlichen Gründen verlieren die Gäste so ab der 20. Minute die spielerische Linie. So ergibt sich die erste Torannäherung für die Hausherren, doch der Schuss von Robert Langhammer geht weit über den FC-Kasten (23.). Auch der Kopfball von Schongaus Ricardo Beer nach einer Ecke ist nicht wirklich gefährlich (24.).

Nach langer Zeit ohne guten Angriff kommen die Gäste in der 36. Minute wieder zurück: Auf der rechten Seite kombinieren sich Maxi Berchtold und Klaus Uhlschmied gewohnt schnell nach vorne, und den folgenden Pass in die Mitte verwertet erneut Andreas Stadler zum 2:0 für Wildsteig/Rottenbuch. Die größte Chance für die Schongauer vor der Pause hat Orhan Kaydin, als ihm der Ball nach einer Ecke quasi vor die Füße fällt, er den Ball aber überrascht übers Tor schießt (42.).

Schock für die Schongauer kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit: Nach einem etwas harten Zweikampf eines Gegenspielers landet Andreas Stöckler unglücklich auf der linken Schulter – das Knacken war im ganzen Stadion zu hören, Stöckler kam mit dem Sanka ins Krankenhaus (50.).

Das Spiel ist im zweiten Durchgang nicht mehr ganz si gut wie in der ersten Hälfte. Vor allem, weil die Gäste durch unnötige Fehler und die fehlende spielerische Linie die Schongauer geradezu stark machen. Dennoch erspielt sich der FC immer wieder gute Chancen, und es könnte durchaus auch 4:0 oder 5:0 für die Gäste stehen, Doch die FC-Spieler sind in der Chancenverwertung nicht mehr so konsequent, und Schongaus Keeper Matthias Höpfl rettet einige Male mit guten Paraden. So bleibt es beim 2:0 für den FC. Und weil Schwabhausen gewonnen hat, ist Schongau jetzt Letzter.