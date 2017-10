Keller-Kracher zwischen TSV Rott und TSV Steingaden

Fussball: Spiel der Woche

Ein Keller-Duell ist unser „Spiel der Woche“ an diesem Wochenende: In dem empfängt der Tabellenletzte Rott den TSV Steingaden.

Rott – Normalerweise heißt es ja im Volksmund „Neue Besen kehren gut“. Im Falle des TSV Steingaden müsste es eher heißen, „Alte Besen kehren gut“. Denn kaum ist Steingadens Ex-Trainer Daniel Hindelang bei seiner früheren Mannschaft wieder in der Verantwortung, ist den Steingadenern am vergangenen Sonntag gegen Schwabbruck/Schwabsoien prompt der zweite Saisonsieg geglückt.

+ Die Köpfe frei bekommen und eine etwaige Blockade lösen, lautet das Motto beim TSV Steingaden (rot). © Fuhrmann Ob es an Hindelang lag oder nicht: Fakt ist, dass das Spiel der Steingadener am Sonntag (15 Uhr) in Rott ein Kellerkrimi ist und wird. Denn bis zum jüngsten Erfolg krebste der TSV Steingaden mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen mit fünf Punkten am Tabellenende herum – gemeinsam mit dem TSV Rott. Durch den Sieg kletterte der TSV Steingaden, vor der Saison von vielen Insidern als Top-Favorit gehandelt, auf den neunten Tabellenplatz.

„In den zwei Wochen, die ich jetzt wieder hier bin, hab ’ ich noch nicht viel verändern können in den drei Trainingseinheiten“, sagt Hindelang. „Ich habe den Jungs nur klar gemacht, wie ich gerne Fußball spielen würde und habe jeden Spieler das spielen lassen, was ich glaube, dass er kann.“ Hindelang glaubt, dass die Steingadener bislang irgendwie blockiert waren und er quasi einen Schalter umgelegt habe. Mehr nicht.

Der TSV Rott spielt bislang eine miserable Hinrunde: Erst einen Sieg hat die Mannschaft von Trainer Salvatore Scolaro eingefahren. Dagegen gab es zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Auffallend in Rotts Mannschaft ist die schlechte Defensive: Insgesamt 30 Mal hat es schon im Kasten der Rotter geklingelt, das ist ligaweit der Höchstwert.

Aber die Rotter haben den früheren Raistinger Landesliga-Spieler Christian Salzmann reaktiviert: „Der tut uns in der Abwehr schon verdammt gut“, sagt Rotts Sprecher Jörg Grelics. „Der macht viel mit seiner Erfahrung und kann die Jungen führen.“

+ Das Tore-Schießen machen die Rotter (rot-weiß) ihren Gegnern bislang zu leicht. © Fuhrmann Da sich bei den Gastgebern auch das Verletzten-Lazarett langsam lichtet, verspüren die Rotter einen leichten Aufwind: „Das hat sich schon im Spiel gegen Burggen angedeutet, dass wir besser werden, auch wenn wir 0:3 verloren haben“, sagt Grelics. Aber gegen den SV Wessobrunn gelang den Rottern am vergangenen Wochenende dann er ersehnte erste Sieg.

Angesichts der Ausgangslage erwartet Steingadens Trainer Daniel Hindelang „kein schönes Spiel“ und sieht sein Team auch nicht in der Favoritenrolle: „Für beide Mannschaften geht es früh um viel, beide haben anfällige Hintermannschaften. Das Spiel gewinnt der, der defensiv die wenigsten Fehler macht“, so Hindelang. „Wir haben Respekt vor Steingaden, aber keine Angst“, sagt Grelics. „Denn wir wissen, was wir können.“