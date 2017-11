Pfeifender TSV Schongau gegen ballernden FC Wildsteig/Rottenbuch

Fußball: Spiel der Woche

Letztes „Spiel der Woche“ vor der Winterpause und für dieses Jahr: Die Partie ist das Kreisklassen-Derby zwischen dem TSV Schongau und dem FC Wildsteig/Rottenbuch.

Schongau – Unterschiedicher als zwischen dem TSV Schongau und dem FC Wildsteig/Rottenbuch könnten Saisonverläufe nicht sein: Die Schongauer spielen – wie so oft – eine erschreckend schwache Hinrunde. Das Team von Trainer Wolfgang Salzmann hat in 13 Partien erst zwei Siege und zwei Unentschieden eingefahren, dafür aber neun Niederlagen einstecken müssen. Die Schongauer Kicker haben in dieser Saison die Abstiegs- bzw. Abstiegs-Relegationsplätze noch nicht verlassen können, warten seit sechs Spieltagen auf einen Dreier.

Ein Blick in die Tabellenzahlen zeigt zudem, dass der TSV Schongau mit 32 Toren die drittmeisten Gegentreffer aller Kreisklassen-Teams kassiert hat. Das eigentliche Defizit der Lechstädter ist aber die Offensive: 13 Tore hat der TSV bislang erst erzielt, das sind zusammen mit Unterdießen die wenigsten Treffer aller Mannschaften.

+ Das Duell in der Kreisklasse lautet am Samstag um 14.15 Uhr: TSV Schongau (gelb) gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch. Das Hinspiel hat der FC von Trainer Georg Tafertshofer 4:2 gewonnen, geht auch heute als Favorit in die Partie. © Fuhrmann Dagegen der FC Wildsteig/Rottenbuch: Sensationelle 40 Treffer hat der Sturm der Mannschaft von Trainer Georg Tafertshofer bislang erzielt, das ist der Liga-Bestwert, selbst Spitzenreiter Eching hat „nur“ 34 Tore erzielt. Mit 24 Gegentreffern ist die Hintermannschaft des FC dagegen im Mittelmaß der Liga.

Der Saisonverlauf der Wildsteig/Rottenbucher war bisher „mit Höhen und Tiefen“, wie Tafertshofer sagt. „Die Mannschaft hat erst in der Relegation den Klassenerhalt geschafft, dann kommt ein neuer Trainer: Es dauert halt etwas, bis sich alles einspielt“, erklärt Tafertshofer. Jetzt laufe es aber gut bei seinem Team, was sich dann eben auch in den vielen Treffern widerspiegle.

Das Hinspiel in Wildsteig haben die Hausherren im August mit 4:2 gewonnen – ein gelungener Einstand damals für Tafertshofer, der das Team in der Sommerpause von Thomas Neumeier übernommen hatte. „Diesen Erfolg würde ich natürlich gerne wiederholen“, sagt Tafertshofer. Der FC-Trainer warnt aber davor, das Spiel in Schongau auf die leichte Schulter zu nehmen: „Jeder weiß, wie schwer es ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die wie die Schongauer ums Überleben kämpft.“

Für die Schongauer geht es nach den Worten von Trainer Salzmann ganz klar nur um Schadensbegrenzung: „Seit Wochen pfeifen wir personell aus dem letzten Loch, können auch jetzt wieder nur ein Rumpfteam aufbieten“, sagt der TSV-Trainer. „Und obwohl jeder, der bei uns auf dem Platz steht, alles gibt, sind wir halt momentan spielerisch begrenzt, das müssen wir einsehen“, so Salzmann weiter. „Und so eine Niederlagen-Serie wie bei uns trägt ja auch wahrlich nicht dazu bei, dass die Spieler selbstbewusster werden.“

Die Leistungen des FC ringen Salzmann durchaus Respekt ab: „Wildsteig/Rottenbuch hat eine sehr gute Vorrunde gespielt, 40 Treffer aus 13 Spielen sind schon eine Hausnummer“, so der TSV-Trainer. „Aber wir werden uns auf jeden Fall wehren“, verspricht er.