SV Hohenfurch zeigt nach 0:4-Pleite eine Reaktion — Trainer Eiband ist hoch zufrieden

Von: Paul Hopp

Teilen

Gefahr fürs Gäste-Tor: Hohenfurchs Maximilian Jung (Mi.) im Zweikampf mit SCU-Torwart Nicolas Bader und Verteidiger Luis Beat Gall (vo.). © Holger Wieland

Der SV Hohenfurch hat sich fürs 0:4 in Gauting rehabilitiert: Im Heimspiel gegen Unterpfaffenhofen II zeigte das Team einen starke Leistung und einen Blitzstart.

Hohenfurch – Die Entscheidung war längst gefallen, der Sieg in trocknen Tüchern. Es ging nur noch darum, die letzten Minuten ordentlich rumzubringen. Und dennoch war da auf Hohenfurcher Seite der Ehrgeiz. „Zu Null“, schallte es über den Platz, als sich die Gäste vom SC Unterpfaffenhofen II für eine Freistoßflanke bereit machten.

Der Ausruf sollte als Warnung dienen, sich nur ja nicht doch noch einen Gegentreffer reinhauen zu lassen. Zur Flanke kam’s gar nicht, die Unterpfaffenhofener versuchten einen Spielzug, der schon an der Außenlinie abgewehrt wurde. Wenig später war Schluss – und der SV Hohenfurch freute sich in der Abstiegsrunde F der Kreisklasse über einen 4:0-Heimerfolg.

SV Hohenfurch spielt zu Null

SVH-Trainer Michael Eiband war hochzufrieden. Nicht nur des Resultats wegen, sondern auch „aus spielerischer Sicht“. Seinem Team bescheinigte er diesbezüglich eine gute Leistung. Gleichwohl weiß Eiband, worauf es in der Abstiegsrunde vor allem ankommt: „Das Ergebnis ist entscheidend.“ Und das passte diesmal, ganz anders als in der vergangenen Woche, als es auf dem engen Platz des Gautinger SC eine 0:4-Niederlage gab. Damals waren die Hohenfurcher angesichts ihres 4:1-Auftaktsieges über den TSV Schondorf wohl ein bisserl zu locker in die Partie gegangen.

Torjubel: Michael Grimm (Mi.) hat im Heimspiel gegen Unterpfaffenhofen soeben das vierte Tor erzielt. Links Andreas Heger. © www.holger-wieland.de

Ein ähnlicher Fehler unterlief den Spielern am Ostermontag nicht. „Sie haben eine Reaktion gezeigt“, lobte Eiband. Der Trainer trug taktisch seinen Teil dazu bei – ließ, anders als davor, mit einem Sechser (den Part erfüllte Marco Arlt bestens) und zwei Achtern agieren. Das Vorhaben, Ballgewinne zu erzwingen und schnell umzuschalten, ging optimal auf.

SV Hohenfurch lässt nur ganz wenige Chancen zu

Nach nicht einmal einer Minute führten die Platzherren: Nico Prinzing bekam den Ball an den Fuß und fackelte aus gut 20 Metern nicht lange – der Ball sauste zum 1:0 ins Netz (1.). Nur ein paar Momente später leitete Prinzing einen Spielzug ein, der über Leonhard Grimm zu Nico Bayer führte. Der SVH-Spieler erhöhte auf 2:0 (2.). Mit diesem optimalem Start im Rücken kontrollierten die Hohenfurcher danach das Geschehen. Unterpfaffenhofen kam vermehrt in Ballbesitz und deutete spielerische Fähigkeiten an. Doch am Hohenfurcher Sechzehner war zumeist Schluss.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Die Gastgeber agierten in der Defensive konsequent. Diverse eigene Angriffe starteten vielversprechend, führten aber auch nicht mehr zuverlässig ins Ziel. Nico Schönfelder (23.) verzog aus aussichtsreicher Position ebenso wie Leonhard Grimm (28.). Kurz vor der Pause gelang dem SVH-Torjäger – bis gestern in dieser Saison sieben Mal erfolgreich – dann doch der ersehnte Treffer: Nach gutem Pass in die Spitze setzte sich Leonhard Grimm durch und erzielte das 3:0 (43.).

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Nach dem Wechsel machte Unterpfaffenhofen für geraume Zeit Druck, aber wirklich gefährlich wurde es nie. Kam doch einmal ein Ball aufs Tor, war Keeper Jakob Gast zur Stelle. Mit zunehmender Dauer kam Hohenfurch wieder besser zum Zug, hatte bei Gegenzügen einige gute Chancen. So scheiterte der kurz davor eingewechselte Maximilian Jung an SCU-Torwart Nicolas Bader (56.). Nach einigen weiteren guten Spielzügen führte eine Kombination über rechts außen zum Erfolg: Die finale Hereingabe von Nico Schönfelder verwertete der eingewechselte Michael Grimm zum 4:0 (65.). Besonderen Durchhaltewillen in dieser Partie zeigte Schiedsrichter Josef Bücherl.

Statistik:

SV Hohenfurch 4

SC Unterpfaffenhofen II 0

Tore: 1:0 (1.) Prinzing, 2:0 (2.) Bayer, 3:0 (43.) L. Grimm, 4:0 (65.) M. Grimm. Gelbe Karten: Hohenfurch 0, Unterpfaffenhofen 0. Schiedsrichter: Josef Bücherl. Zuschauer: 60.