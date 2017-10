Nächste Pleite für den VfL Denklingen

Fußballl: Kreisliga 2

von Jochen Schröder schließen

Gut gespielt und dennoch verloren: So bitter kann Fußball sein – und war es am Dienstagnachmittag in der Partie des Spitzenreiters Unterpfaffenhofen gegen den VfL Denklingen.

Denklingen – „Meine Laune ist gar nicht schlecht, und die Leistung war auch nicht schlecht“, sagte VfL-Coach Hermann nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben beim Tabellenführer selbst Akzente gesetzt und haben nur aufgrund von unseren dummen Fehlern verloren“, so Schöpfs Spielanalyse.

Nach gutem Spielbeginn und einigen eigenen Chancen schlägt ein VfL-Verteidiger im eigenen Strafraum ein Luftloch – Marcus Lehenmeier sagt bei den Gastgebern Danke (39.). Drei Minuten später spielen die Denklinger den Ball nicht konsequent aus dem Strafraum, ein SCU-Stürmer sprintet in ein Zuspiel und kommt zu Fall – Elfmeter. „Der hat sich hingeschmissen“, sagt Schöpf über diese Aktion. Sei es drum: Samuel Planic verwandet zur 2:0-Pausen-Führung für den SCU.

Nach der Pause, taktischen Umstellungen und der Einwechslung frischer Spieler kommen die Denklinger besser ins Spiel und haben auch Chancen: „Aber keine 100-Prozentigen, und uns hat heute mal wieder dieses Quäntchen Glück gefehlt“, muss Schöpf eingestehen.

Zum fehlenden Glück kommen auch noch Pech und mangelnde Cleverness bei den Denklingern hinzu: Nachdem VfL-Keeper Manuel Seifert eine Ecke wegfaustet, bleiben zwei Denklinger kurz vor der Torlinie stehen, anstatt rauszurücken. So steht ein SCU-Spieler beim Nachschuss nicht abseits, der billardgleich über mehrere Stationen irgendwie im Denklinger Tor zum 0:3 landet (72.).

Entgegen jeglicher Logik werden dann die Gäste das spielbestimmende Team, drücken die Hausherren zunehmend in deren Hälfte zurück. Aber die Kicker von Hermann Schöpf versäumen es, ein Tor zu erzielen. Dazu brauchen sie die Hilfe eines SCU-Verteidigers, der im Strafraum laut Schiedsrichter mit der Hand klärt: Den Elfmeter verwandelt Stephan Schilcher zum 1:3 für Denklingen.

In der Nachspielzeit sehen Schilcher und ein SCU-Spieler wegen vermeintlichen Tätlichkeiten dann die gelb-rote Karte.