Ewald Nagel steht aufs Stadion

Fußballplatz-Romantik im Schongauer Land

von Thomas Fritzmeier schließen

Unter den heimischen Trainern ist er eine Legende: Ewald Nagel (70) stand über 35 Jahre an der Seitenlinie, coachte unter anderem die Teams aus Altenstadt, Peiting und Schongau. Im Interview spricht der Fußball-Rentner über Derbys vor 1500 Zuschauern, die aufgeheizte Stimmung in Ingenried und Tricksereien auf dem TSV-Platz in Peiting.

Herr Nagel, vor drei Jahren haben Sie sich aus dem Fußball-Geschäft zurückgezogen. Hand aufs Herz, wenn ein Verein Sie heute anruft ...

Sage ich ab. Ich bin jetzt 70 Jahre alt, habe einen Großteil meines Lebens auf dem Fußballplatz verbracht. Ich fühle mich zwar nach wie vor fit, kann in der Tennis-Landesliga noch zwei Stunden auf dem Platz rumrennen. Aber einen Job als Fußball-Trainer werde ich nicht mehr annehmen.

Okay. Dann wird’s Zeit für einen Rückblick. Auf welchem Fußballplatz in der Region haben Sie am liebsten gespielt?

Ganz klar im Stadion in Schongau. Das hat einfach etwas Besonderes. Zu Bezirksliga-Zeiten (vergleichbar mit der heutigen Landesliga) kamen zwischen 500 und 1000 Zuschauer zu den Spielen, die Stimmung war toll. Heute muss man froh sein, wenn 50 Hansel am Platz rumstehen. Bei einem Aufstiegsspiel in den 70ern gegen Murnau waren sogar mal 1600 Fans da. Ich mochte auch den TSV-Platz an der Schloßberghalle in Peiting sehr gerne.

Der ist doch winzig?

Das ist ja das Besondere. Der Platz ist eng und klein. Alles ist ganz nah beieinander. Für unsere Gegner war das ein Albtraum. Ich kann mich erinnern, dass wir in den 90ern sogar ein Spiel gegen Olching mit Absicht auf den TSV-Platz verlegt haben, weil wir unbedingt gewinnen mussten. Den Olchingern ist die Kinnlade runtergefallen, als wir ihnen gesagt haben, wo wir spielen. Genutzt hat es aber nichts. Wir haben trotzdem verloren.

An welche Plätze denken Sie mit, sagen wir gemischten Gefühlen zurück?

Spontan fällt mir die alte Rigi-Alm in Hohenpeißenberg ein. Der Platz lag sehr hoch, der Rasen war richtig bucklig. Prem gehört sicher auch in die Kategorie. Da hingen die Trauben für uns immer sehr hoch (lacht). Heutzutage gibt’s ja fast überall tolle Anlagen. Früher war das ein bisserl anders. Es gab aber auch Plätze, die waren gut, und trotzdem wollte man kein zweites Mal hinfahren.

Zum Beispiel?

In Apfeldorf, das ist ewig her, da war ich noch Spielertrainer, war die Stimmung immer sehr aufgeheizt. Auch in Ingenried. Selbst wenn die Heimmannschaft chancenlos 0:3 zurück lag, waren da noch die anderen Schuld. Man musste immer aufpassen, dass man sich von der Hektik nicht anstecken lässt.

Auf welcher Anlage gibt’s die schönste Trainerbank?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin ja fast immer gestanden (lacht). Allerdings gibt’s heute diese überdachten Bänke. Da bleibt man auch bei Regen trocken. Früher musste man immer einen Schirm dabei haben.