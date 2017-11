Grandiose Geburtstags-Gala

Hoch den Haxen: Im Taekwondo-Vollkontakt-Vergleichskampf traten Kämpfer aus Bayern und Südkorea gegeneinander an.

Volles Haus, grandiose Show: Die Kampfsportgala der Taekwondo-Abteilung Schongau übertrifft alle Erwartungen. Nur ein paar Helme sorgen für Verwirrung.

von Roland Halmel

Schongau – Zur Geburtstagsfeier 700 Gäste begrüßen zu dürfen, kommt nicht alle Tage vor. Die Taekwondo-Abteilung des TSV Schongau schaffte dieses Kunststück bei ihrer Kampfsportgala in der Lechsporthalle, mit der sie ihr 50-jähriges Bestehen feierte. „Unsere Erwartungen wurden klar übertroffen“, sagt ein strahlender Taekwondo-Abteilungsleiter Michael Gallinat, der die Gala moderierte, beim Blick auf die voll besetzten Zuschauerränge.

Die Geburtstagsgäste bekamen bei dem gut zweieinhalbstündigen Programm einiges geboten. Die Schongauer Taekwondo-Sportler, die zeitweise mit 50 Aktiven, darunter Weltmeister Manfred Stadtmüller, die Matte bevölkerten, eröffneten die Veranstaltung mit einer Vorführung ihres Könnens, bei dem sie unter anderem zeigten, wie man Holzbretter bei den Bruchtests mit den Händen und Füßen zu Kleinholz verarbeiten kann.

Im Anschluss zeigten die Boxer des TSV Schongau sowie die Judokas des TSV Peiting, was ihren Sport ausmacht. Mit flotter Musik und viel Show begeisterten danach Kickboxer aus Rosenheim das Publikum. Selbstverteidigung in verschiedenen Variationen standen bei den Vorführungen von „Krav Maga“ und des „Freestyle Defense Jitsu“, beide in Schongau beheimatet, im Mittelpunkt, für die es ebenfalls sehr viel Applaus gab.

Einblicke in das intensive und abwechslungsreiche Training gewährten im Anschluss die Ringer des ESV München Ost, die dabei ihre Beweglichkeit unter Beweis stellten.

Nach Asien entführte schließlich die Gruppe der Youngsan Universität aus Südkorea die Zuschauer mit ihren spektakulären Bruchtests, bei denen sie Körperbeherrschung par excellence demonstrierten.

Den Abschluss der Jubiläumsgala bildete schließlich ein Taekwondo-Vollkontakt Vergleichskampf der Südkoreaner, die vom Peißenberger Udo Mönig, der seit Jahrzehnten in Asien lebt, betreut werden, gegen eine Auswahl Bayerns. „Das war wirklich sehr kurzweilig“, sagt Günter Neureuther, der Präsident des TSV Peiting, der selbst viele Jahre überaus erfolgreich als Judosportler im Einsatz war, zum abwechslungsreichen Programm.

Auch die anderen Ehrengäste wie Ralph Konstantin, der Chef des TSV Schongau, oder Peitings Bürgermeister Michael Asam, zeigten sich beeindruckt von den Darbietungen. „Da steckte sehr viel Vorbereitungsarbeit drin. Bis auf die falsche Helmfarbe der bayerischen Mannschaft hat alles hervorragend geklappt“, bilanziert Gallinath, der mit rund 25 Helfer für einen reibungslosen Ablauf der Jubiläumsgala sorgte.

