Bittere Pleite für Schongaus Handball-Frauen

Handball-Bezirksliga Frauen

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt haben Schongaus Handball-Frauen kassiert: Beim SC Unterpfaffenhofen-Germering kamen die Schützlinge des Trainergespanns Claudia Freißl und Elke Haggenmiller mit 18:27 (8:16) unter die Räder. „Das war ein Tag zum Vergessen“, meint Teamsprecherin Nina Mayr nach der Pleite beim Aufsteiger, der als Tabellensiebter eigentlich die Kragenweite der Frauen vom Lech hat.

Schongau - Die Partie war schon beim Seitenwechsel gelaufen. „Ab Mitte der ersten Hälfte stimmte die Absprache in der Abwehr nicht, und vorne haben wir die Bälle viel zu leicht verloren“, so Mayr. Dabei gestalteten die Gäste die Partie in der Anfangsphase noch ausgeglichen. Bis zum Seitenwechsel gelangen aber nur noch magere drei Tore.

Die Hoffnung der Schongauerinnen, in der zweiten Hälfte in der Defensive stabiler zu stehen, erfüllte sich nicht. Die SCU-Frauen trafen weiter nach Belieben. Nachdem die Gäste beim Abschluss auch noch mit zahlreichen Alu-Treffern haderten, gerieten die TSV-Frauen immer weiter in Rückstand. Beim 9:21 (39.) war die Partie vorzeitig entschieden. Danach stemmte sich Schongau noch gegen ein Debakel.

Nicht zuletzt weil die Gastgeberinnen in der Schlussphase den Fuß vom Gas nahmen, gelang so den Frauen vom Lech noch etwas Ergebniskosmetik. „Am Ende haben wir in der Hektik noch einige Bälle verloren und so ein besseres Resultat verpasst“, räumt Mayr ein.

Spielerinnen und Tore: Michelle Malisius 5, Nina Mayr 3, Catharina Holzmann 3/1, Nina Freißl 2, Jasmin Schulz 2, Julia Uhl 2, Tanja Rösner 1, Nadine Spranger, Julia Biehl, Selina Echter; Tor: Julia Fest.

Roland Halmel