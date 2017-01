Schongaus Handball-Frauen haben mit Peißenberg noch eine Rechnung offen

Handball: Bezirksliga Frauen

Schongau – Nach dem großen Umbruch bei den Schongauer Handball-Frauen vor dieser Bezirksliga-Saison – mit dem Abgang zahlreicher Leistungsträgerinnen – war klar, dass es für die Mannschaft des neuen Trainergespanns Claudia Freißl und Elke Haggenmiller sehr schwer werden würde. In der Hinrunde bewahrheiteten sich dann auch die Befürchtungen.

Die neu formierte und junge Truppe musste einige Male Lehrgeld zahlen. Mit nur zwei Siegen und einer Niederlage blieb so zum Jahreswechsel nur der vorletzte Platz in der Bezirksliga. Angesichts des eng gedrängten Felds in der unteren Tabellenhälfte kann es für die Schongauerinnen aber auch schnell wieder bergauf gehen. Dazu brauchen sie in den neun Rückrundenspielen aber unbedingt Erfolge, am besten gleich beim Jahresauftakt am morgigen Sonntag, 15. Januar, um 14.15 Uhr in der Lechsporthalle Schongau gegen TSV Peißenberg.

Mit dem Lokalrivalen, der aktuell Tabellenplatz vier belegt, haben die Frauen vom Lech aus dem Hinspiel noch eine Rechnung zu begleichen. Durch einen Treffer quasi in letzter Sekunde unterlagen sie in Peißenberg denkbar knapp mit 15:16. „Wenn wir an die Leistungen der beiden vergangenen Spiele, mit einer kompakten Abwehr und einem guten Zusammenspiel, anknüpfen können, haben wir durchaus eine Chance“, sagt Schongaus Teamsprecherin Cathi Holzmann und sieht die deutlich besser platzierten Peißenbergerinnen nicht automatisch in der Favoritenrolle. „Unsere Motivation ist jedenfalls sehr hoch“, ergänzt Holzmann. Personell kann das Trainergespann im Derby gegen den Nachbarn in Bestbesetzung antreten.

Vor den Frauen sind am Sonntag bereits zwei TSV-Nachwuchsteams im Einsatz. Die männliche B-Jugend empfängt die SG Biessenhofen-Marktoberdorf (11 Uhr) und die C-Burschen den TV Immenstadt (12.30 Uhr).

Roland Halmel