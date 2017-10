Schongauer wollen Werbung in eigener Sache machen

Handball: Bezirksliga Herren

Drei Siege in Folge holten die Schongauer Handball-Herren in den ersten drei Spielen der vergangenen Saison. Die Bilanz in der neuen Spielzeit schaut deutlich bescheidener aus.

Schongau – Ein einziger doppelter Punktgewinn aus dem mühevollen Auftaktsieg gegen Aufsteiger Isar-Loisach steht nach drei Partien zu Buche, weil die weiteren Gegner – Biessenhofen und Kempten II – im Anschluss die Fehler der Lechstädter gnadenlos bestraften.

Im zweiten Heimspiel am heutigen Samstag (20 Uhr, Lechsporthalle) gegen den TV Bad Tölz hat die Mannschaft von Trainer Christian Klöck nun die Chance auf Wiedergutmachung – und möchte gleichzeitig vor den heimischen Fans Werbung in eigener Sache betreiben. Dazu brauchen sie sich auch nur an das Vorjahr erinnern, als sie die Kurstädter, die nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga den sofortigen Wiederaufstieg anpeilten, mit einer couragierten Vorstellung in der Lechsporthalle ein Bein stellten. Beim 32:27 gegen Bad Tölz boten die Schongauer eine ihrer stärksten Leistungen.

In dieser Saison sind die TV-Herren von der Isar aktuell noch ungeschlagen. Zwei Unentschieden und ein knapper Sieg zeigen aber, dass die Tölzer nicht unverwundbar sind. Mit einer deutlichen Steigerung in Sachen Abschlusseffektivität und mannschaftlicher Geschlossenheit in der Abwehr hoffen die Schongauer deshalb auf eine positive Überraschung.

Allerdings steht Köck einmal mehr nicht die Bestbesetzung zur Verfügung. Torhüter René Finsterwalder fehlt sicher. Dazu sind einige Spieler angeschlagen. Immerhin: Pascal Mudrack kehrt nach seiner abgelaufenen Rot-Sperre wieder ins Team zurück.

Roland Halmel