Konzentration von Beginn an

Handball: Bezirksliga Herren

Im Kampf um den Aufstieg müssen die Schongauer Handballer weiter Punkte sammeln. Im Duell gegen Alling ist deshalb ein Sieg Pflicht.

Von Roland Halmel

Schongau - Die Serie von Duellen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte der Bezirksliga führt die Schongauer Handball-Herren am Sonntag um 18 Uhr zum TSV Alling. Auf dem Papier sind die Lechstädter, die auf Platz vier rangieren und das Hinspiel klar mit 35:24 gewannen, beim abstiegsbedrohten Tabellenachten in der Favoritenposition.

Allerdings erwartet die Schongauer Handballer bei den kampfstarken Allingern keinen Spaziergang. „Bei ihnen haben wir uns stets schwer getan und konnten nicht oft zwei Punkte einfahren, aber jede Serie reißt einmal“, meint Schongaus Torhüter René Finsterwalder. Er sieht den Schlüssel zum Erfolg, mit dem die Schongauer weiter um Platz zwei mitspielen wollen, in einem konzentrierten Auftritt über die komplette Spielzeit.

Zuletzt im Derby gegen Peißenberg, sind der Lechstädter erst ab der 35. Spielminute so richtig auf Touren gekommen, wodurch sie die verkorkste erste Halbzeit noch wettmachen konnten. „Das darf uns nicht mehr oft passieren, wir müssen von Anfang an zeigen, was in uns steckt“, fordert deshalb Finsterwalder.

Die größte Gefahr bei den Gastgebern lauert auf der rechten Seite durch den Linkshänder Alexander Krammer, der regelmäßig zweistellig trifft. „Seine Kreise gilt es einzudämmen, um ihre Offensive gar nicht erst ins Rollen kommen zu lassen“, meint Finsterwalder.

Personell sieht es beim Schongauer Team um Interimstrainer Ralf Konstantin gut aus: Nachdem Christian Miller-Göttlicher und Markus Konstantin zurück sind, steht dem Trainer der komplette Mannschaftskader zur Verfügung. Die zweite Herrentruppe gastiert am Sonntag (15.45 Uhr) beim TSV Weilheim II.