Schongaus Herren mit Rumpfteam ins Allgäu, Frauen wollen Chance auf Klassenerhalt wahren

Handball-Bezirksliga:

Spitzenreiter Sonthofen kann sieben Spieltage vor Saisonschluss mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten eigentlich schon den Sekt für die Meisterfeier in der Handball-Bezirksliga der Männer kalt stellen. Wesentlich spannender ist dagegen der Kampf um den Vizetitel, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigt. Bei den Frauen geht es für die Schongauerinnen immer noch um den Klassenerhalt.

Schongau – Fünf Mannschaften, die in der Tabelle nur vier Punkte trennen, darunter auch die Herren des TSV Schongau, können von der Aufstiegs-Relegation noch träumen. Mit einem dieser Teams, der HSG Dietmannsried/Altusried II, bekommt es der Tabellenvierte aus Schongau nach zwei spielfreien Wochenenden zu tun.

„Das ist der erste Akt unseres schweren Restprogramms“, erklärt TSV-Teamsprecher David Schmoldt vor dem Duell der Tabellennachbarn (5. Platz) im Allgäu am morgigen Sonntag um 17.30 Uhr. „Wir tun gut daran, nur von Spiel zu Spiel zu schauen und uns nicht um irgendwelche Platzierungen Gedanken machen“, will auch Interimstrainer Ralf Konstantin, nicht zuletzt aufgrund der krankheitsbedingt schlechten Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen, keinen allzu großen Druck auf sein Team ausüben.

Da trifft es sich ganz gut, dass die HSG-Reserve, die als Aufsteiger nur den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat, derzeit etwas außer Tritt geraten zu sein scheint. In der Vorwoche unterlag sie zuhause überraschend dem Vorletzten aus Peißenberg, und beim Nachholspiel am vergangenen Mittwoch beim Schlusslicht Murnau siegte sie nur hauchdünn mit einem Tor Vorsprung.

Beim Hinspiel in Schongau sind die Allgäuer dagegen noch deutlich stärker aufgetreten. Mit dem Ergebnis von 33:31 entführten sie damals die Punkte vom Lech. „Äußerst ärgerlich und vermeidbar,“ erinnert sich Schmoldt noch mit Schaudern an die Partie, in der die Schongauer eine Vier-Tore-Führung Mitte der zweiten Hälfte noch verspielten.

Wer nur im Rückspiel für die Revanche beim Schongauer TSV-Team zur Verfügung steht, ist angesichts zahlreicher Erkältungsfälle im Kader noch offen. Markus Konstantin, Timo May, Christian Miller-Göttlicher und Maurice Emi drohen auszufallen. Definitiv verzichten müssen die Lechstädter auf Rechtsaußen Schmoldt, der aufgrund seines Trainerjobs verhindert ist.

Schongauerinnen sind in Murnau zu Gast und in der Pflicht

In der zurückliegenden Saison ist aus der Handball-Bezirksliga der Frauen nur eine Mannschaft abgestiegen. Ob in der aktuellen Spielzeit der vorletzte Platz, auf dem derzeit die Schongauer Handball-Frauen rangieren, reicht, um den Abstieg zu verhindern, ist jedoch fraglich. Von daher gilt es für die Schützlinge des Trainergespanns Claudia Freißl und Elke Haggenmiller, im Saisonendspurt mit nur noch zwei ausstehenden Spielen, möglichst noch den vor ihnen platzierten SC Gaißach zu überholen. Bei nur einem Zähler Rückstand auf die Truppe aus dem Isarwinkel eine durchaus machbare Aufgabe. Allerdings sind die Schongauer TSV-Frauen bei diesem Vorhaben auch auf Schützenhilfe angewiesen. Gaißach darf in den Spielen in Kaufbeuren, das zuletzt den Klassenerhalt perfekt machte, und gegen Aufsteiger Eichenau, nicht so viele Punkte holen wie die Schongauerinnen, die am Sonntag um 14 Uhr beim TSV Murnau gastieren – und die zum Abschluss den TSV Herrsching II empfangen. Bei der morgigen Partie am Staffelsee sind die Gastgeberinnen, die aktuell auf Platz fünf rangieren, klarer Favorit. Erst in der vergangenen Woche endete für die Murnauerinnen eine unheimliche Erfolgsserie von neun Spielen ohne Niederlage durch die hauchdünne 15:16-Pleite in Kaufbeuren. Mit ausschlaggebend waren dafür auch große Personalsorgen beim Murnauer Team. Auch beim Heimspiel gegen Schongau sind sie nicht komplett. Wobei die Frauen vom Lech, die zuletzt zwei Wochen spielfrei waren, auch den einen oder anderen erkältungsbedingten Ausfall zu beklagen haben. Nichts desto trotz wollen sich die Schongauerinnen für die 14:21-Niederlage im Hinspiel revanchieren. Und mit einem Auswärtserfolg – es wäre der erst zweite in dieser Saison, die Chancen auf den Klassenerhalt am Leben halten.

Roland Halmel