Schongauer Frauen erfolgreich nach langer Pause

Von: Roland Halmel

Auswärtssieg: Beim TSV Murnau setzten sich Alisa Frank (hier beim Wurf) und die Frauen des TSV Schongau durch und stehen nun in der Tabelle auf Platz fünf. © Roland Halmel

Fünf Wochen hatten die Handballerinnen des TSV Schongau zuletzt Pause. Die haben sie gut weggesteckt, im Spiel beim TSV Murnau gab es Grund zum Jubeln.

Schongau – Die fünfwöchige Pause seit ihrem letzten Punktspiel haben die Schongauer Handball-Frauen gut weggesteckt. Beim TSV Murnau holte sich die Mannschaft vom Lech, obwohl ersatzgeschwächt, einen 32:26 (15:11)-Erfolg. Mit diesem arbeiteten sich die Schongauerinnen in der Bezirksoberliga Ost einen Platz nach oben – sie sind nun Fünfter.

„Unsere zwei Nachwuchsspielerinnen aus der A- und B-Jugend haben super mitgespielt. Und für Sumire Emi war es ein toller Wiedereinstieg“, freute sich Sabine Weith, die die Mannschaft für den verhinderten Coach Sven Sölla betreute. „Es war eine gute Mannschaftsleistung, was sich auch an der Torverteilung zeigt“, sagte Weith mit Blick auf den Spielberichtsbogen, in dem sich alle acht Feldspielerinnen als Torschützen verewigten.

Annalena Wiedemann, Handballerin des TSV Schongau, im Bezirksoberligaspiel 2022 gegen den TSV Murnau. © Roland Halmel

Die Schongauerinnen legten gut los. Angetrieben von Anna Amberg und Andrea Salzmann (sie war am Ende mit zwölf Toren erfolgreichste Schützin der Partie) erspielten sich die Gäste schnell eine Drei-Tore-Führung. Der Vorsprung blieb in der Folge weitgehend konstant, nicht zuletzt, weil sich Rückkehrerin Emi mit einigen Treffern hervor tat. Die Murnauerinnen blieben aber in Reichweite, vor allem aufgrund mehrerer verwandelter Strafwürfe. Beim Seitenwechsel war noch nichts entschieden, auch wenn der Vorsprung der Schongauerinnen vier Tore betrug.

Zum Start in die zweite Hälfte legten die Gäste viel Schwung an den Tag. Sie bauten die Führung auch aus – auf 20:13 (37.). Danach schlichen sich allerdings Nachlässigkeiten und einfache Ballverluste ins Spiel ein. Dadurch kämpften sich die Murnauerinnen in der Schlussphase heran. So lag der TSV Schongau in der 53. Minute nur noch mit drei Treffern vorn (29:26). „Da hätten wir es durch mangelnde Konzentration und nachlassende Puste fast noch mal spannend gemacht“, berichtete Weith. Salzmann und Emi gelangen in den letzten Minuten aber noch drei Treffer, mit denen die Gäste den wichtigen Sieg unter Dach und Fach brachten.

Statistik: Schongauer Spielerinnen und ihre Tore: Andrea Salzmann (12 Tore/1 Siebenmeter), Sumire Emi (6), Anna Amberg (5), Magdalena Weber (3), Tanja Rösner (2), Leonie Tandari (2), Annalena Wiedemann (1), Alisa Frank (1); Tor: Julia Fest.