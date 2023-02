Meistertitel für Schongaus Handballer - Doch dann begannen die Probleme

Von: Roland Halmel

Meisterjubel: Nach dem überzeugenden 43:23-Heimsieg gegen Landsberg II feierten die Handballer des TSV Schongau den vorzeitigen Gewinn des Titels in der Bezirksklasse. © Roland Halmel

Mit ihrem Gegner hatten Schongaus Handballer keine Probleme. Schwierig wurde es für erst, als sie den Titelgewinn in der Bezirksklasse feiern wollten.

Schongau – Geschafft: Bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende machten die Handballer des TSV Schongau die Meisterschaft in der Bezirksklasse Mitte perfekt. Nach dem souveränen 43:23 (24:12)-Heimerfolg gegen den TSV Landsberg II durften sie den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga feiern.

Das Fass Bier zur Feier des Titelgewinns bleibt unberührt

Dabei gestaltete sich die Meisterfeier schwerer als die 60 Minuten davor in der Lechsporthalle. Das für diesen Anlass organisierte Fass Bier wartete im Vorraum vergeblich darauf, angezapft zu werden, weil die TSV-Handballer keinen Schlegel oder ein anderweitiges Schlagwerkzeug fanden, um den Zapfhahn seiner ureigenen Bestimmung zuzuführen. Die Schongauer mussten aber nicht verdursten, sie behalfen sich mit Flaschenbier.

Nach ausgeglichenem Beginn setzt sich Schongau zunehmend ab

Um sich das Getränk zu verdienen, musste aber noch der Tabellenvierte bezwungen werden, was sich anfangs als gar nicht so leicht herausstellte. „Die Jungs waren nervös“, gestand TSV-Coach Rene Finsterwalder. Die Landsberger Reserve gestaltete die erste Viertelstunde so völlig offen. Ab dem 10:9 (15.) legten die Schongauer ihre Nervosität aber langsam ab. Mit einer 6:1-Serie setzten sie sich vom Gast ab. In der Schlussphase der ersten Hälfte dominierten die Hausherren komplett das Geschehen. Die Folge war ein Zwölf-Tore-Vorsprung zum Seitenwechsel.

Am Ende siegen die Schongauer mit 20 Toren Vorsprung

„Unsere Devise hieß auch nach der Pause: konzentriert weiterspielen“, berichtete Finsterwalder. Und seine Mannen setzten diese Vorgabe vorbildlich in die Tat um. Angeführt von Timo May und Pascal Mudrack, die zusammen 19 Treffer erzielten, bauten die Hausherren ihre Führung kontinuierlich aus. Auch in den letzten Minuten produzierten sie noch fleißig Gegenstöße, sodass der Abstand schließlich 20 Tore betrug. „Wir wollten 60 Minuten Gas geben, weil heute auch viele Leute in der Halle waren“, berichtete Finsterwalder, ehe es zur –fassbierlosen – Feier ging.

Nächstes Spiel für Schongaus Handballer erst in einem Monat

Ihre nächste Partie tragen die Schongauer erst in einem Monat aus: Am 19. März steht das letzte Heimspiel dieser Saison gegen Mindelheim II auf dem Programm.

Statistik

Schongaus Spieler und ihre Tore: Timo May (10/2 Siebenmeter), Pascal Mudrack (9/1), Torsten Schweiger (5), Thomas Namdar (4), Vincent Braun (4), Niklas Kny (4), Matthias Sliwa (3), Yanis Lang (2), Michael Meier (2), Tobias Wöhnl, Louis Michl; Torhüter: Simon Müntefering, Jonas Schneider.