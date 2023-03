Erst ein Wechselspiel bringt den TSV Schongau auf Kurs

Handball: Bezirksklasse Mitte

Die Handballer des TSV Schongau haben in der Bezirksklasse weiter die Chance, die Saison ohne Niederlage zu beenden. Gegen Mindelheim II tat sich der Meister aber schwer.

Schongau – Die Handballer des TSV Schongau haben weiter die Chance, die Saison ohne Niederlage zu beenden. Nach einer fünfwöchigen Spielpause besiegten die Lechstädter, die schon als Meister der Bezirksklasse Mitte feststehen, den TSV Mindelheim II mit 24:23 (11:11).

„Uns hat man die Spielpause, das eingeschränkte Training und auch ein paar Krankheitsfälle angemerkt“, sagte TSV-Coach Rene Finsterwalder nach dem mühsamen Heimerfolg gegen die Allgäuer. Schon im Hinspiel hatte es ebenfalls nur einen hauchdünnen Sieg mit einem Tor Vorsprung gegeben. „Aufgrund der Ausfälle halfen einige A-Jugend Spieler aus, die das Spiel an sich rissen und einen super Job machten“, lobte Finsterwalder die Talente Marco Hickl, Markus Hepke und Elias Baldauf.

Trainer verteilt Extra-Lob an einige Nachwuchsspieler

In der Partie verschliefen die Schongauer den Start komplett. Nach sieben Minuten betrug der Rückstand drei Treffer (2:5). In der Folge lagen die Gastgeber zumeist hinten, kurz vor der Pause gelang der 11:11-Ausgleich. Großen Anteil am für die Schongauer günstigen Resultat hatte nicht zuletzt Torhüter Jonas Schneider, „der über 60 Minuten eine super Leistung ablieferte“, urteilte Finsterwalder. Schneiders Paraden verhinderten diverse Gegentreffer.

In die zweite Hälfte starteten die Schongauer ähnlich behäbig wie in die erste. Erst nachdem Finsterwalder einige Wechsel vornahm, wurde es besser. „Da stand fast eine A-Jugend-Mannschaft zusammen mit dem erfahrenen Timo May auf dem Platz“, berichtete der Trainer. Die verjüngte Schongauer Truppe riss das Spiel an sich und erarbeitete sich eine Führung. Drei Minuten vor Schluss lagen die Hausherren schließlich mit vier Toren in Front (24:20). „Wir machten es dann nochmals spannend, aber letztlich retteten wir den Sieg ins Ziel“, bilanzierte Finsterwalder.

Statistik: Schongauer Spieler und ihre Tore: Timo May (6 Tore/2 Siebenmeter), Elias Baldauf (4), Michael Meier (3), Markus Hepke (3), Yanis Lang (2), Marco Hickl (2), Tobias Wöhnl (2), Vincent Braun (1), Thomas Namdar (1), Torsten Schweiger, Matthias Sliwa, Louis Michl, Moritz Schwarz. Im Tor: Jonas Schneider.