Schnelles Spiel, hoher Sieg: Schongau lässt zu Hause nichts anbrennen

Von: Roland Halmel

Er weiß, wo das Tor steht: Matthias Sliwa (im gelben Trikot) erzielte beim 47:26-Heimsieg gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz sieben Treffer für seine Schongauer. © Roland Halmel

Weiter auf Erfolgskurs befinden sich die Handballer des TSV Schongau. Gegen Kaufbeuren II gelang nun der höchste Saisonsieg in der Bezirksklasse.

Schongau – Das neue Jahr hat für die Handballer des TSV Schongau in der Bezirksklasse Mitte so begonnen, wie das alte geendet hatte: mit einem deutlichen Heimsieg. Gegen die SG Kaufbeuren-Neugablonz II setzten sich die Lechstädter deutlich mit 47:26 (24:11) durch.

Zur Erinnerung: Gegen die Reserve des Bezirksoberligisten mussten sich die TSV-Handballer im Hinspiel mit einem 33:33-Unentschieden begnügen. Es ist bis dato der einzige Punktverlust der Schongauer in dieser Saison. Zum Rückrundenstart bauten die Lechstädter (13:1 Punkte) ihre Führung gegenüber den am vergangenen Spieltag spielfreien Verfolgern TSV Murnau II und TSV Landsberg II (jeweils 8:4) weiter aus.

„Die Abwehr ist kompakt gestanden und im Angriff sind wir durch schöne Kombinationen zu leichten Toren gekommen“, berichtete Teamsprecher Matthias Sliwa nach dem problemlosen Sieg des Tabellenführers gegen die Allgäuer, die allerdings deutlich schlechter aufgestellt waren als beim ersten Aufeinandertreffen vor dreieinhalb Monaten.

TSV Schongau auf dem Weg zum Titelgewinn

Die SG-Reserve reiste nur mit einem Auswechsler an, während die Schongauer über eine relativ gut besetzte Bank verfügten. Die Hausherren fanden gleich gut ins Spiel. Vor allem dank einiger Gegenstoßtreffer legten sie schnell eine Sieben-Tore-Führung vor. Bis zum Wechsel dominierten die TSV-Herren komplett das Geschehen, sodass der Vorsprung zur Halbzeit auf 13 Treffer anwuchs.

Auch in der zweiten Hälfte setzten die Schongauer die Forderung von Trainer René Finsterwalder – „über eine sichere Abwehr zu schnellen Toren kommen“ – erfolgreich in die Tat um. Der Vorsprung wuchs so weiter an, nicht zuletzt, weil vor allem Timo May (8 Tore), Tobias Wöhnl und Sliwa (beide 7) immer wieder erfolgreich waren. Am Ende stand der höchste Saisonsieg der TSV-Herren zu Buche.

Am kommenden Samstag, 21. Januar, sind die Schongauer Handballer zu Gast beim Tabellenvorletzten TSV Herrsching III (Hinspiel 46:27). Das nächste Heimspiel ist für Sonntag, 29. Januar, angesetzt. Gegner ist dann der TSV Murnau II (17 Uhr, Lechsporthalle).

Statistik: Schongaus Spieler und Tore: Timo May (8/1 Siebenmeter), Tobias Wöhnl (7), Matthias Sliwa (7/2), Thomas Namdar (6), Vincent Braun (6), Julian Schmid (5), Pascal Mudrack (4), Torsten Schweiger (2), Yanis Lang (2); Torhüter: Simon Müntefering, Jonas Schneider.