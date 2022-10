Die Sportarena wurde in Windeseile zum Festsaal

Teilen

Geschenkkörbe als Belohnung: (v. r.) Ingenrieds stellvertretender Schützenmeister Christian Rieger mit den Vertretern der teilnehmerstärksten Klubs Schwabniederhofen (Michael Vosta), Schwabsoien (Susanne Feneberg), Hohenfurch (Hermann Helmschrott). © Dietmar Friebel

In festlichem Rahmen ging die Preisverteilung für Sieger des Schönachschießens über die Bühne. Die Ausrichter aus Ingenried hatten sich dafür sehr ins Zeug gelegt.

Ingenried – Großer Bahnhof für die Schützen: Bei der Preisverteilung für die erfolgreichsten Teilnehmer beim Schönachschießen spielte die einheimische Ingenrieder Blaskapelle in kleiner Besetzung auf, die fleißigen Helferinnen und Helfer der Gastgeber hatten die Mehrzweckhalle in Windeseile von einer Sportarena in eine Festhalle umgewandelt, sodass Schützenmeister Markus Hack, diesmal in Tracht, die Veranstaltung rechtzeitig eröffnen konnte.

Festliche Preisverteilung beim Schönachschießen

Und es wartete jede Menge Arbeit auf ihn. Geldpreise, handbemalte Scheiben und 152 Festpreise waren zu vergeben. „Wer erntet, muss auch säen“, brachte Ingenrieds Bürgermeister Georg Saur das Schönachschießen mit Erntedank in Verbindung. „Unsere Schützen haben die Veranstaltungsreihe intensiv und mit viel Einsatz vorbereitet, und es hat sich gelohnt.“ Respekt zollte der Rathaus-Chef den Vereinsangehörigen mit ihren vielen Helfern ebenso wie den beteiligten Schützen. „Die müssen trainieren und haben Körperbeherrschung gezeigt“, lobte er bei der Übergabe der Scheiben, die von der Verwaltungsgemeinschaft und ihm selbst für die Besten mit Luftgewehr und Luftpistole ausgelobt worden waren.

Sie hatten an diesem Abend gut lachen: Die Vertreter der drei treffsichersten Mannschaften aus Schwabniederhofen, Schwabsoien und Ingenried. © Dietmar Friebel

Ingenrieds Schützenmeister Markus Hack legte mit dem Luftgewehr einen 13,0-Teiler vor. Altenstadts Sebastian Stegherr bekam die traditionelle Scheibe für seinen 3,4-Teiler mit der Luftpistole. Als phänomenal bezeichnete Ingenrieds Schützenmeister die Beteiligung, insgesamt 277 Teilnehmer zählte der Veranstalter. „Mit so vielen haben wir gar nicht gerechnet“, schwärmte Hack, „am letzten Schießtag wurden wir fast schon überrannt, da sind noch an die hundert Schützen gekommen.“

Der Spender und die Sieger: Ingenrieds Bürgermeister Georg Saur (Mitte) mit den Gewinnern der VG-Scheiben, Markus Hack (links) und Sebastian Stegherr. © Dietmar Friebel

Von den auswärtigen Schützen kamen 32 aus Schwabniederhofen, 23 aus Schwabsoien und 21 aus Hohenfurch. Als Schützenhochburg erwies sich Schwabniederhofen: Der kleinste Verein in der VG stellte die treffsichersten Schützen und gewann die Ortswertung mit 971 Ringen. Lea Demmler, Michael Vosta, Bettina Stolle, Hans Meßmer, Christian Lang, Klaus Waldmann, Magdalena Lang, Birgit Waldmann, Christian Stolle und Markus Demmler gehörten dem zehn Schützen umfassenden Team an.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Platz zwei ging mit 962 Ringen an Schwabsoien (Susanne Feneberg, Alexander Seiband, Bernhard Häringer, Raphaela Häringer, Daniel Seelos, Stefan Feneberg sowie Johanna, Alexander, Helmut und Stefanie Seiband) vor Gastgeber Ingenried mit 943 Ringen (Markus Erhard, Simone Engelhard, Florian Ohnesorg, Josef Fischer, Manfred Knittel, Laura Szewczyk, Corinna Hack, Sarah Kreutzer, Robert Lohbrunner, Thomas Frühschütz).

Gewinner der Festscheibe:: Verena Epp (Luftgewehr) und Peter Fischer (Lutpistole). © Dietmar Friebel

Mächtig abgesahnt haben mit dem Luftgewehr Ingenrieds junge Verena Epp, die bereits am ersten der zehn Schießtage mit dem Luftgewehr ihren 3,1-Teiler landete, sowie mit der Luftpistole Schwabbrucks Peter Fischer (11,8-Teiler). Sie setzten sich beim Wettbewerb zur Festscheibe durch und wählten beide als Preis einen Fernseher aus. Auf der Punktscheibe wurden Geldpreise ausgelobt. Birgit Waldmann, Wilhelm Pitzl (beide Schwabniederhofen) und Schwabsoiens Bernhard Häringer schlugen als erste zu. Die jeweils drei handbemalten Ehrenscheiben holten sich mit dem Luftgewehr Markus Erhard (Ingenried) mit einem 9,4-Teiler), Klaus Stolle (29,1) und Hans Meßmer (33,1), beide aus Schwabniederhofen.

Weitere Ergebnisse: Luftpistole: Hermann Helmschrott (Hohenfurch) 3,1-Teiler, Klaus Hafenmair (Altenstadt) 13,4, Franz Hadersbeck (Schwabniederhofen) 30,5. Jugend: Magdalena Lang 36,7-Teiler, Marie Waldmann 57,8, Laura Waldmann 77,0 (alle aus Schwabniederhofen). Info: Die kompletten Ergebnisse sind im Internet unter Schützenverein Alpenblick Ingenried abrufbar. Text: Dietmar Friebel