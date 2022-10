Würdiger Abschluss des Schönachschießens mit spannenden Duellen

Bestens gefüllte Halle: Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Finalschießen (hier die Pistolenschützen) in der Ingenrieder Mehrzweckhalle. © Dietmar Friebel

Das Finale des 10. Schönachschießens war eine Werbung für den Schießsport. Die zahlreichen Zuschauer sahen spannende Duelle - und bei der Jugend Überraschungen.

Ingenried – Das Finalschießendes 10. Schönachschießens in der voll besetzten Mehrzweckhalle in Ingenried hielt, was sich die vielen Besucher und auch der Veranstalter erwartet hatten. Zahlreiche spannende Duelle sorgten für abwechslungsreiche Wettkämpfe.

Es dauerte über drei Stunden, ehe die Sieger in den drei Wettbewerben feststanden. Bei der Jugend, geschossen wurde in dieser Altersklasse mit dem Luftgewehr, gewann überraschend Marie Waldmann vom SV Schwabniederhofen. Bernhard Häringer aus Schwabsoien machte in der Luftgewehr-Schützenklasse das Rennen und der Tannenberger Michael Holderried gewann die Konkurrenz mit der Luftpistole.

10. Schönachschießen lockte viele Zuschauer an

Die Besucher hatten in der Mehrzweckhalle ihre Plätze eingenommen, Ingenrieds Schützenmeister Markus Hack moderierte und führte kurzweilig durch den Abend, und die fleißigen Helfer des Vereins sorgten für einen reibungslosen Ablauf als auch fürs leibliche Wohl. Es war also alles gerichtet. Nach jeder Runde bekamen die ausgeschiedenen Schützen ihre Geldpreise, und für die Sieger gab es noch einen vom heimischen Dorfladen zusammengestellten Geschenkkorb dazu. Ingenrieds Schützenmeister freute sich sichtlich über den großen Zuspruch.

Die Besten in der Jugendklasse: Marie Waldmann (Mi.) siegte vor ihren Schwabniederhofener Vereinskolleginnen Magdalena Lang (re.) und Laura Waldmann. © Dietmar Friebel

Den Anfang machte die Jugend. Doch nicht die haushohe Favoritin Magdalena Lang vom SV Schwabniederhofen machte das Rennen, sondern die Kleinste und Jüngste im Feld, die 13-jährige Marie Waldmann, behauptete sich nach den abschließenden vier Wettkampf-Runden vor ihrer Vereinskollegin.

Marie Waldmann sorgt für eine Überraschung

Das Schwabniederhofener Spitzentrio machte Laura Waldmann auf Platz drei komplett. „Etwas nervös war ich schon“, sagte Marie Waldmann, die von ihrem heimischen Schützenmeister Markus Demmler unter anderem als sehr lebhaft bezeichnet wurde. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier gewinnen könnte“, gestand das Mädchen, das mit neun Jahren erstmals ein Luftgewehr in die Hand genommen hatte und sich über ihren Erfolg riesig freute. „Bis Platz fünf, mehr habe ich nicht erwartet“, sagte Marie Waldmann mit einem Strahlen im Gesicht.

Die weitere Rangfolge bei der Jugend: 4. Anika Preisinger (Sachsenried), 5. Sophia Kreuzer (Ingenried), 6. Anna Lang (Schwabniederhofen), 7. Michael Knittel (Ingenried), 8. Hannah Dolp (Sachsenried), 9. Sina Endrass (Sachsenried), 10. Sophia Knopp (Hohenfurch).

Zwei Brüder ganz oben: Mit der Luftpistole machte Michael Holderried (Mitte) das Rennen vor Matthias Holderried (links) und Hermann Helmschrott. © Dietmar Friebel

In der Schützenklasse bewies Bernhard Häringer bis zum letzten Schuss Nervenstärke und Treffsicherheit. Auch wenn er zwischendurch, beispielsweise bei seinen 8,3 Ringen im dritten Durchgang, Glück hatte, dass einer seiner Konkurrenten ein noch geringeres Ergebnis erreichte. Im entscheidenen Duell gegen Schwabsoiens Susanne Feneberg überzeugte er allerdings wieder mit einer 10,1, während die Kontrahentin beim entscheidenden Schuss patzte und nur auf 7,0 Ringe kam.

Platz drei ging an Michael Vosta. Der Schwabniederhofener legte durchwegs bärenstarke Ergebnisse vor, doch letztlich scheiterte er mit einer 6,2. Pech: Lea Demmler (Schwabniederhofen) , die sich mit dem besten Ergebnis qualifiziert hatte, konnte beim Finalschießen wegen einer Corona-Infektion nicht antreten „Sie ist zwar wieder genesen, doch darf sie erst am nächsten Tag wieder raus“, bedauerte Vater Markus Demmler, der weiß, dass seiner Tochter ein derartiges Wettkampfformat liegt.

Die weitere Platzierung in der Luftgewehr-Schützeklasse: 4. Hans Meßmer (Schwabniederhofen), 5. Bettina Stolle (Schwabniederhofen), 6. Eva Breitschädel (Schwabbruck), 7. Magdalena Strommer (Altenstadt), 8. Alexander Seiband (Schwabsoien), 9. Christian Lang (Schwabniederhofen), 10. Markus Erhard (Ingenried).

Nervenstark und treffsicher: Bernhard Häringer (Mitte) gewann in der Luftgewehr-Schützenklasse vor Susanne Feneberg (rechts) und Michael Vosta. © Dietmar Friebel

Matthias Holderried aus Tannenberg trat in der Luftpistolenklasse als Favorit an, doch ausgerechnet sein jüngerer Bruder machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Michael Holderried siegte im Duell der Brüder letztlich mit 10,2 Ringen, Matthias hatte mit einer 9,8 das Nachsehen. Dritter wurde der Hohenfurcher Hermann Helmschrott, der nach einer 9,5 ausschied. „Wenigstens habe ich es in die Medaillenränge geschafft“, sagte der Hohenfurcher, der auch für Peiting antritt.

Die weiteren Ergebnisse in der Luftpistolen-Konkurrenz: 4. Michael Redl (Tannenberg), 5. Thomas Landes (Altenstadt), 6. Robert Waldmann (Schwabniederhofen), 7. Alexander Seiband (Schwabsoien), 8. Helmut Seiband (Schwabsoien), 9. Sebastian Stegherr (Altenstadt), 10. Johann Fischer (Schwabbruck). Text: Dietmar Friebel