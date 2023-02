„Auf einem guten Weg“: Lucca Vent beweist bei Titelkämpfen in Bayern und Österreich sein Talent

Von: Paul Hopp

Teilen

Kraftvoll und dynamisch auf der Matte: Das zeigt Lucca Vent (im blauen Anzug) bei den österreichischen U18-Meisterschaften im Duell mit Valentin Gerstgraser (Salzburg). © Oliver Sellner/Judo Austria

Für Lucca Vent vom TSV Peiting läuft es derzeit: Der Youngster holte bei Titelkämpfen in Bayern und Österreich Medaillen. Schon bald gibt‘s für ihn besondere Duelle.

Peiting – Die Entwicklung von Lucca Vent sieht Denis Werner mit Wohlwollen. Der 16-jährige Nachwuchskämpfer „ist auf einem guten Weg. Er ist jemand, der uns noch viel Freude machen kann“, sagt der Judo-Trainer des TSV Peiting. Zuletzt sorgte Vent mit zwei Top-Ergebnissen in der U18-Klasse dafür, dass die Peitinger Sparte nach längerer Zeit mal wieder Erfolge auf überregionaler Ebene vermelden können.

Lucca Vent holt Titel bei oberbayerischer Meisterschaft

So holte Vent bei der oberbayerischen Meisterschaft in Palling den Titel in der Klasse bis 73 Kilo. Nur eine Woche später trat der TSV-Judoka bei der österreichischen Meisterschaft der U18 an. Vent ist, da er die deutsche und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, auch dort startberechtigt. In Feldkirch (Vorarlberg) zeigte der Füssener erneut eine starke Leistung, die mit der Silbermedaille belohnt wurde.

In der U18-Klasse hat der TSV Peiting derzeit vier Kämpfer, die regelmäßig an Turnieren teilnehmen. Vent, der dreimal pro Woche trainiert, ist derzeit der beste von ihnen. In der kommenden Mannschaftssaison, die Anfang März beginnt, sollen die U18-Judoka regelmäßig für die Peitinger Mannschaft zum Einsatz kommen. „Das ist dann die Feuertaufe – als Jugendlicher gegen Erwachsene antreten“, sagt Trainer Werner. Der TSV Peiting tritt mit seinem Männer-Team erneut in der Bezirksliga Süd an.

Lucca Vent gewinnt in Palling alle seine Kämpfe

In der vergangenen Saison belegte das Team (3 Siege/1 Remis) in der Süd-Staffel den ersten Platz. Das Meister-Finale der besten vier (zwei aus dem Norden, zwei aus dem Süden) kam nicht zustande. Der MTV Ingolstadt (Sieger Nord-Staffel) schaffte so kampflos den Aufstieg in die Landesliga.

Lucca Vent musste für seine Goldmedaille bei der Bezirksmeisterschaft ordentlich arbeiten. Fünf Kämpfe hatte der TSV-Athlet zu absolvieren, bis feststand, dass er den Titel in der Tasche hatte. Alle seine Duelle gewann der 16-Jährige.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Im ersten Kampf gegen Fabian Sigl (TSV Grafing) gelang Vent ein Tai O Toshi (Körperwurf), wofür er ein Wazzari, also einen halben Punkt, erhielt. Danach hielt er seinen Gegner mit einem Festhalter, bei dem er die rechte Schulter Sigls am Boden fixierte, zehn Sekunden fest. Damit hatte er den Kampf mit Ippon, einem vollen Punkt, gewonnen. Im zweiten Duell zeigte Vent gegen Johannes Karlsperger (TSV Teisendorf) nach 22 Sekunden einen Uchi Mata „wie aus dem Bilderbuch“, heißt es in einer Mitteilung. Der zweite Sieg war unter Dach und Fach. Nur 13 Sekunden benötigte Vent danach, um Raphael Kern (TSV Teisendorf) mit einer Hüfttechnik zu bezwingen.

Vizemeister: Lucca Vent (links) bei der Siegerehrung der österreichischen Meisterschaft mit (v.l.) Philipp Wittmann (Gold) und den Bronzemedaillengewinnern Valentin Gerstgraser und Christian Greiner. © Oliver Sellner/Judo Austria

Das Halbfinale – Vent hatte es mit Felix Hinterstoisser (TSV Teisendorf) zu tun – endete nach einem angetäuschten „Ausheber“ und einem Hüftwurf, für den es einen vollen Punkt gab. Das Finale entschied der Peitinger im Schnelldurchgang für sich. Vent zeigte gegen Adrian Wischnik (TSV München) einen gelungenen Stand-Boden-Übergang und setzte danach eine Würgetechnik an, die den Kontrahenten zur sofortigen Aufgabe zwang.

Auch das ist interessant: Mehrere Landkreis-Athleten zeigten beim Munich Indoor starke Leistungen. Viel los war beim Auftakt zum Ski-Kreiscup, der in Ehrwald abgehalten wurde. Die Rhönradturnerinnen des TSV Weilheim überzeugten beim internationalen Wettkampf in Salzburg.

Bei den österreichischen Titelkämpfen in Feldkirch hatte Vent in seiner Alters- und Gewichtsklasse insgesamt 15 Konkurrenten. In den Vorrunden besiegte er mit zwei gelungenen Beinfegetechniken Valentin Gerstgraser (Salzburg) vorzeitig. Im folgenden Duell zwang er Mario Keinrath (Klosterneuburg) nach dominant geführtem Griffkampf durch eine Schultertechnik auf die Matte. Das Halbfinale hatte Vent nach nur 32 Sekunden entschieden: Gegen Daniel Farfeleder (Linz) setzte er sich mit einer Würgetechnik durch.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Einen spannenden Kampf lieferte sich Vent schließlich im Finale um Gold mit Philipp Wittmann von den „Galaxy Judo Fighters“ aus Wien. Das Duell wogte hin und her. Kurz vor dem Ende der vier Minuten dauernden Kampfzeit gelang dem Wiener, der dem nationalen B-Kader angehört, ein O Uchi Gari, ein Innensichelwurf, mit dem er Vent bezwang. Trotz der Niederlage nehme er „eine Menge neuer Erfahrungen und viel Motivation für die folgenden Wettkämpfe mit“, so der Youngster.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.