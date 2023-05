TSV Peiting macht vorzeitig alles klar — Leo Fabel gelingt spektakulärer Wurf

Von: Paul Hopp

Philipp Braun (links), Judoka vom TSV Peiting, im Duell mit einem Gegner von Akashiro Brucker Land. © Roland Halmel

Die Judoka des TSV Peiting haben in eigener Halle überzeugende Leistungen abgeliefert. In der Bezirksliga Oberbayern haben sie damit für klare Verhältnisse gesorgt.

Peiting – Der Auftritt in eigener Halle „hat Spaß gemacht“, sagte Felix Ditschek vom Judo-Team des TSV Peiting. Und das lag nicht nur daran, dass die Gastgeber ihre zwei Bezirksliga-Duelle jeweils klar gewannen und somit vorzeitig den Meistertitel perfekt machten. Mit ein Grund für eine gute Atmosphäre war auch die ordentliche Zahl an Zuschauer, die gekommen waren, um die Kämpfe zu verfolgen.

TSV Peiting gewinnt zu Hause beide Duelle

Die Fans des Heimteams sahen jeweils einen 14:6-Sieg im Spitzenkampf gegen Akashiro Brucker Land und im Vergleich mit der KG Kösching-Ingolstadt. Für die Athleten bedeutet so ein Tag mit zwei Begegnungen einiges an Arbeit. Derjenige, der das volle Programm abspult, kommt immerhin auf vier Kämpfe.

Auf Peitinger Seite schafften es gleich fünf Judoka, ihre vier Begegnungen auch zu gewinnen: Zu ihnen gehörten Lucca Vent (bis 73 Kilo), Tareq Jamal (bis 81 Kilo), Philipp Braun (bis 90 Kilo), Andreas Neureuther (bis 90 Kilo) und Ditschek (über 90 Kilo). Vent, Jamal und Neureuther waren jeweils einmal ohne Gegner und gewannen somit kampflos. Ungeschlagen blieben in der Dreifachhalle an diesem Tag auch Marc Loges (über 90 Kilo) und Roman Schmid (über 90 Kilo), die beide einmal auf die Matte traten sowie Pius Häuserer (über 90 Kilo), der zwei Kämpfe absolvierte.

Engagierter Auftritt: Peitings Nachwuchskämpfer Leo Fabel (rechts, hier gegen Akashiro Brucker Land) zeigte in heimischer Halle gute Leistungen und gewann einen Kampf nach einem schönen Wurf. © Roland Halmel

Die jungen Judoka im Peitinger Team, Leo Fabel, Basti Hickl und Julian Stein, „zeigten auch wieder engagierte Kämpfe“, berichtete Ditschek. Stein lag in zwei Duellen in Führung, konnte sie aber jeweils nicht bis zum Ende der Kampfzeit verteidigen. Fabel begeisterte die Zuschauer mit einem wunderschönen Wurf, der ihm seinen dritten Sieg in der Bezirksliga bescherte. Seine ersten beiden Kämpfe hatte er zum Saisonstart gegen Münsing gewonnen.

Bis zum Saisonfinale ist es noch ein gutes Stück hin. Der finale Wettkampftag findet am 24. Juni bei der DJK Eichstätt statt. Die Peitinger müssen noch einmal auf die Matte – Gegner sind die Gastgeber, die auf dem vierten Tabellenplatz liegen. Peiting (10:0 Punkte) ist nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Um den zweiten Platz streiten sich noch Akashiro Brucker Land (7:3), der TuS Töging (4:4) und eben Eichstätt (4:4).

Als Meister haben die Peitinger das Recht zum Aufstieg in die Landesliga. Dort kämpfen unter anderem Nippon Passau, der MTV Ingolstadt und die „Isarfighter“ des TuS Holzkirchen. Ob der TSV Peiting den Aufstieg auch vornimmt, steht noch nicht fest. „Da müssen wir noch in uns gehen“, so Ditschek.