TSV-Judoka in guter Form: TSV Peiting steckt selbst Ausfälle weg

Von: Paul Hopp

Teilen

Die Griffe saßen: Christian Hermannn (vo.) gewann in der Klasse bis 90 Kilo alle seine Duelle. © privat

Es läuft derzeit bei den Judoka des TSV Peiting: In der Bezirksliga holte die Mannschaft jüngst zwei Siege – obwohl wichtige Kämpfer fehlten.

Peiting – Gänzlich überraschend kommt es für die Judoka des TSV Peiting nicht, dass sie in der Bezirksliga ganz vorn mitmischen. Die arrivierten Kämpfer im Team haben ja Bayernliga-Erfahrung.

Dennoch fühlen sich die Peitinger auf Oberbayern-Ebene wohl. Die Liga „ist für uns die richtige“, sagt Teamsprecher Felix Ditschek. Denn dort können die Peitinger ihre jungen Kämpfer an den Erwachsenenbereich heranführen. „Und um die geht es uns“, betont Ditschek.

TSV Peiting in Bezirksliga auf Platz zwei

Klar ist auch: Allzu viele Ausfälle bei den erfahrenen Judoka dürfen sich die Peitinger auch nicht erlauben. Am jüngsten Kampftag – zwei Duelle standen auf dem Programm – stand Andreas Neureuther (bis 90 Kilo) nicht zur Verfügung. In der Klasse bis 73 Kilo konnte zudem nur ein Kämpfer aufgeboten werden, da sowohl Tarek Jamal und Leo Fabel verhindert waren. Solche Ausfälle „sind unsere größte Sorge“, sagt Ditschek. Diesmal ging die Sache noch gut aus – die Peitinger gewannen gegen den JC Freising (13:7) und auch gegen den gastgebenden TuS Töging (13:7).

In der Tabelle ist das Team (6:0 Punkte) Zweiter hinter Akashiro Brucker Land (7:1). Am nächsten Kampftag, am Samstag, 29. April, kommt es in der Peitinger Dreifachhalle zum Duell mit dem Spitzenreiter. Darüber hinaus treffen die Pfaffenwinkler auf die KG Kösching-Ingolstadt (2:4).

Die Bilanz stimmt: Die Judoka des TSV Peiting haben in Töging, obwohl drei Kämpfer fehlten, die Begegnungen mit Freising und den Gastgebern gewonnen. © privat

In Töging hatte, bedingt durch Neureuthers Ausfall, Julian Stein seinen ersten Einsatz. In der Klasse bis 90 Kilo verlor der Debütant seine vier Kämpfe, „zeigte aber immer eine engagierte Leistung“, berichtet Ditschek. Stein sei auf alle Fälle „auf einem guten Weg“. Youngster Lucca Vent, der schon beim Saisonauftakt (wir berichteten) dabei war, gelangen seine ersten Siege. In der Klasse bis 73 Kilo war er an diesem Tag ein „Einzelkämpfer“. Gegen Freising gewann Vent beide Duelle, gegen Töging gab es für ihn einen Sieg und eine Niederlage.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Im Duell mit dem JC Freising holten neben Vent auch Matthias Kerler (bis 60 Kilo), Philipp Braun (bis 81 Kilo), Sebastian Harter (bis 81 Kilo), Christian Hermann (bis 90 Kilo) und Felix Ditschek (über 90 Kilo) jeweils zwei Siege. Einen weiteren Punkt steuerte Roman Schmid (über 90 Kilo) bei. Pius Häuserer (über 90 Kilo) musste sich geschlagen geben, Basti Hickl (bis 60 Kilo) zog zweimal den Kürzeren.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Gegen Töging profitierten die Peitinger davon, dass die Gastgeber die Klasse bis 60 Kilo nicht komplett besetzen konnten. Für Hickl und Kerler standen am Ende jeweils zwei Siege zu Buche. Braun, Hermann und Ditschek gingen in ihren Klassen erneut je zweimal als Gewinner von der Matte. Harter hatte eine 1:1-Bilanz vorzuweisen. In der Klasse über 90 Kilo gewann Häuserer bei seinem Einsatz, Schmid hingegen unterlag.