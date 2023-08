Peitinger Judoka freuen sich über makellose Bilanz

Von: Paul Hopp

Teilen

Kleiner Pokal, große Freude: Die Peitinger Judoka bejubeln den Meistertitel in der Bezirksliga Oberbayern. © Privat

Im letzten Mannschaftskampf der Saison hätten es die Judoka des TSV Peiting locker angehen lassen können. Das taten sie aber nicht und freuten sich am Ende umso mehr.

Eichstätt – Als Meister standen der Bezirksliga Oberbayern die Judo-Männer des TSV Peiting schon vor dem finalen Wettkampftag fest. Die Pfaffenwinkler hatten, anders als mehrere andere Teams, in der Eichstätter DJK-Halle auch nur noch einen Kampf zu bestreiten.

Dennoch ließen es die Peitinger keineswegs locker angehen. Gegen die gastgebende DJK Eichstätt feierte das Team einen 13:7-Erfolg. Damit gelang der Mannschaft sozusagen eine „perfekte Saison“.

TSV Peiting Meister in Judo-Bezirksliga

Sechs Duelle, sechs Siege – so lautet das beeindruckende Resultat. Was die Kampf-Bilanz (vergleichbar mit der Tordifferenz beim Fußball) angeht, so war der TSV Peiting das mit Abstand erfolgreichste Team. 81 gewonnenen Kämpfen standen 39 Niederlagen gegenüber. Macht ein Plus von 42. Der Vizemeister, das Team Akashiro Brucker Land, kam auf ein Ergebnis von plus 16.

Gegen die DJK Eichstätt, die zumindest noch Chancen auf Rang drei hatte, stellten die Peitinger im ersten Umlauf schon die Weichen auf Sieg – der Tabellenführer lag mit 6:4 vorn. Jeweils einen Sieg hatten Matthias Kerler (bis 66 Kilo), Lucca Vent (bis 73 Kilo), Sebastian Harter (bis 81 Kilo), Tarek Jamal (bis 81 Kilo), Andreas Neureuther (bis 90 Kilo) und Felix Ditschek (über 90 Kilo) geholt. Dagegen hatten Leo Fabel (bis 66 Kilo), Basti Hickl (bis 73 Kilo), Julian Stein (bis 90 Kilo) und Pius Häuserer (über 90 Kilo) ihre Duelle auf der Matte verloren.

TSV Peiting gewinnt auch bei DJK Eichstätt

In der zweiten Runde holten die Peitinger gar sieben Siege: Fabel (bis 66 Kilo), Vent (bis 73 Kilo), Philipp Braun (bis 81 Kilo), Jamal (bis 81 Kilo), Harter (bis 90 Kilo), Neureuther (bis 90 Kilo) und Häuserer (über 90 Kilo) waren erfolgreich. Kerler (bis 66 Kilo), Hickl (bis 73 Kilo) und Marc Loges (über 90 Kilo) mussten hingegen die Überlegenheit des jeweiligen Kontrahenten anerkennen.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Für den TSV Peiting, der heuer zahlreichen Nachwuchsakteuren die Chance gab, sich im Erwachsenenbereich zu beweisen, ist es der zweite Titelgewinn in Folge. Im vergangenen Jahr setzten sich in der Süd-Staffel mit sieben Punkten aus vier Kämpfen gegenüber Traunreut (6), Prien (4), Töging (2) und Ammerland-Münsing (1) durch. Ein Ligafinale gegen die besten Teams aus der Nord-Gruppe, kam damals aber nicht zustande.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

2022 war für den Ligabetrieb ein Neuanfang nach der Corona-Pandemie. Und auch für den TSV Peiting war es der Beginn einer neuen Zeit. Davor war der Verein mit den Männern lange Jahre in der Bayernliga aktiv gewesen. Aus personellen Gründen folgte schließlich der Rückzug.