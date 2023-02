„Einige meiner Kollegen außer Kraft gesetzt“: Vierfachsieger Höfler sauer auf Corona-Politik

Von: Paul Hopp

Schnelle Masters-Sportler: (v.l.) Peter Grünebach, Heidrun Höfer und Ludwig Höfler bei den bayerischen und deutschen Meisterschaften in Kaltenbrunn. © Grünebach/Privat

Ludwig Höfler hat bei den Masters-Titelkämpfen in Kaltenbrunn groß abgeräumt. Der Sieger aus Burggen bedauerte aber fehlende Konkurrenz. Für ihn war der Grund klar.

Landkreis – Zwei große Skilanglauf-Wettbewerb gab es in den vergangenen beiden Wochen in der Region. Mehrere der hiesigen Athleten mischten dabei ganz vorn in ihren Klassen mit.

Ludwig Höfler gewinnt bei Masters-Wettkampf viermal Gold

Ludwig Höfler hatte vier Goldmedaillen gewonnen, aber glücklich war der Burggener nicht. Gern hätte der 75-Jährige bei den deutschen und bayerischen Meisterschaften der Masters in Kaltenbrunn in seiner Altersklasse mit anderen Teilnehmern um den Sieg gekämpft. Doch bei den „Herren 76“ war außer Höfler kein anderer Skilangläufer am Start. Für ihn lag auf der Hand, woran das lag.

Die Corona- und auch die Gesundheitspolitik der Bundesregierung spielte laut Höfler eine Rolle. Eine Allianz verschiedener Behörden, Personen und Firmen habe „einige meiner bisherigen Langlaufkollegen außer Kraft gesetzt“, teilte der Burggener im Nachgang der Meisterschaft schriftlich mit. Wenige seien „den Corona-Zwangsmaßnahmen und den Kunstgelenk-Operateuren entgangen in letzter Zeit“.

Ludwig Höfler in beiden Masters-Rennen stark in Form

Demnächst, bei der Masters-WM in Seefeld/Tirol, wird Höfler wieder mehr Konkurrenz haben. Da bekomme er es allein mit acht Kontrahenten aus Frankreich und sieben aus den USA zu tun. Hinzu kämen „circa weitere 35 aus vielen anderen Ländern“. In anderen Staaten, so Höflers Beobachtung, sei man in Sachen „Corona“ nicht „so überheblich, so brutal, so zwanghaft“ vorgegangen wie in Deutschland.

Der fehlenden Konkurrenz zum Trotz zeigte Höfler bei den Wettkämpfen in Kaltenbrunn starke Leistungen. Da wäre es für andere schwer gewesen, an ihm vorbei zu kommen. Auf dem Programm stand am ersten Tag ein Zehn-Kilometer-Rennen (Einzelstart) in der freien Technik. Höfler absolvierte die Distanz in 36:20 Minuten. Tags darauf standen 20 Kilometer in klassischer Technik (im Massenstart) auf dem Programm. Dort kam er nach 59:03 Minuten ins Ziel. Sowohl in der Wertung zur bayerischen als auch zur deutschen Meisterschaft holte der Burggener Gold.

Heidrun Höfler, die Tochter von Ludwig Höfler, ging über die zehn Kilometer im Skating-Stil an den Start. In der „Damen 46“-Klasse gewann sie mit der Zeit von 34:27 Minuten die bayerische Wertung und wurde in der DM-Wertung Fünfte.

Vier Goldmedaillen, das war die Ausbeute von Ludwig Höfler bei den Ski-nordisch-Titelkämpfen in Kaltenbrunn. © Privat

Aus dem Landkreis waren noch zwei weitere Athleten an den Biathlon-Stützpunkt gereist. Der Pollinger Hans-Peter Grünebach (74) holte über die zehn Kilometer (38:05) Bronze in der bayerischen Wertung; im deutschlandweiten Vergleich wurde er Sechster. Aleksandar Trifunovic (Jg. 1990) vom SC Penzberg gewann über zehn Kilometer (28:19) zweimal Gold, wobei er an diesem Tag keine Gegner hatte. Über die 20 Kilometer belegte der SCP-Athlet mit der Zeit von 1:17:10 Minuten zweimal hinter Josef Wolf (SC Ruhpolding/59:43) den zweiten Rang.

Klassensiege für die Höflers beim König-Ludwig-Lauf

Eine Woche vor den Titelkämpfen in Kaltenbrunn ging der König-Ludwig-Lauf über die Bühne. Dort gehörten Ludwig und Heidrun Höfler zu denjenigen, die jeweils einen Doppelstart absolvierten. Beide Athleten von Concordia Burggen waren dabei mit je zwei Klassensiegen auch noch äußerst erfolgreich.

Ludwig Höfler nahm zweimal die 21 Kilometer in Angriff. Am ersten Tag gewann er im Skating-Stil (1:23:24) die vier Teilnehmer umfassende H76-Klasse, und das mit über 15 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den Franzosen Germinal Monfa. Tags darauf war Höfler auch in der Klassik-Variante siegreich; mit der Zeit von 1:18:33 Stunden distanzierte er Hubert Appl (SC Bad Neustadt) um gut elf Minuten. Ob er damit zufrieden sei? „Es geht ja nicht besser“, sagte der Burggener.

Die Bedingungen waren nicht einfach. Am ersten Tag sorgten milde Temperaturen für eine nasse Loipe. Teilweise „sind wir um Pfützen rumgelaufen“, berichtete Höfler. Ein Temperatursturz in der Nacht sorgte dafür, dass die Loipe für die Rennen im Klassik-Stil vereist war. Die Pfützen vom Vortag waren gefroren – und daher tückische Stellen. Auf so einer Eisplatte kam der Burggener nur wenige Kilometer nach dem Start in einer Abfahrt bei sattem Tempo zu Sturz. „Im Grunde ist mir nichts passiert“, so Höfler. Nachdem er Ski und Stecken gefunden, sortiert und eine Schlaufe wieder eingefädelt hatte, ging es flott weiter.

Für die Organisatoren hatte Höfler ein großes Lob parat: „Die haben sich angestrengt wie die Sau“, um die Rennen stattfinden zu lassen. Ludwig Höfler ist regelmäßiger Gast beim König-Ludwig-Lauf. „Geschätzt 30 Mal“ hat er schon teilgenommen. Das erste Mal war 1980 – damals noch auf der Ultra-Distanz von 90 Kilometern, die seit Langem schon gar nicht mehr angeboten wird.

Gut in Form im Graswangtal präsentierte sich auch Heidrun Höfler: Über die zehn Kilometer Skating (33:32) und über die zehn Kilometer klassisch (32:11) gewann sie jeweils die D46-Klasse mit großem Vorsprung. In der Gesamtwertung war die Rottenbucherin Dritte und Vierte. Viktoria Eller (Jg. 1984) vom SV Söchering gewann über die zehn Kilometer Skating (36:33) ihre Altersklasse und wurde im Klassik-Stil (38:24) Zweite.

Einer, der aus persönlicher Sicht eine regelrechte Punktlandung hinlegte, war Josef Staltmayr (Jg. 1965) aus Pähl. Im Klassik-Stil belegte er auf der 21-Kilometer-Distanz mit 1:21:51 Stunden in der H56 den zehnten Platz. „Die Top Ten sind immer ein Ziel für mich“, so Staltmayr. Unter 216 männlichen Finishern sprang der 80. Rang heraus. Auf den 21 Kilometern klassisch überzeugte auch der Weilheimer Christoph Lösche (Team Xylem), der im Sommer als Radsportler unterwegs ist: Mit 1:11:50 Stunden wurde er in der H46-Klasse Achter.

Fotofinish beim König-Ludwig-Lauf

Auf den zehn Kilometern klassisch platzierte sich Tobias Meixner (SV Söchering) im Vorderfeld. Nach 34:14 Minuten überquerte er die Ziellinie, damit belegte er den 17. Gesamtplatz. Obendrein gewann er die H46-Klasse. Den Hauptwettbewerb, die 43 Kilometer klassisch, gewann der WM- und Olympia-Teilnehmer Thomas Bing (1:39:23) im Fotofinish vor zwei Tschechen und einem Norweger. Die ersten neun Männer lagen innerhalb von vier Sekunden. Schnellste Frau war die Deutsche Franziska Müller (1:53:12).

In der freien Technik nahm Tobias Baarfüßer (Jg. 2003) vom SC Peiting die 43 Kilometer in Angriff: Nach 2:24:36 Stunden kam er ins Ziel, was den 50. Gesamtplatz unter 296 Finisher bedeutete. Thomas Helgert (VR-Bank Werdenfels) nahm mit 2:44:26 Stunden den 104. Gesamtplatz ein; in der H56-Klasse wurde er Siebter. Mirko Schohn (Jg. 1972) vom SC Böbing landete mit 2:53:45 Stunden auf dem 143. Rang.

Über die 21 Kilometer lief der junge Lukas Holzer (Jg. 2003) vom TSV Rottenbuch mit der beachtlichen Zeit von 56:39 Minuten auf den elften Gesamtrang unter 326 Männern. Aleksandar Trifunovic (1:01:48/SC Penzberg) wurde Sechster in der H31-Klasse. Der Hohenfurcher Stefan Fichtl vom „Team Schönegger Käse-Alm“, ansonsten als Leichtathlet bekannt, kam nach 1:20:01 Stunden ins Ziel, womit er in der H36-Klasse den achten Rang einnahm. Thomas Klein (1:26:49) vom SV Wildsteig schaffte es in der H61-Klasse auch in die Top Ten. Bei den Frauen lief die 14-jährige Julia Bach (1:46:21) vom TSV Rottenbuch auf den zweiten Platz in der J15-Kategorie. Auf die dritte hatte sie 18 Minuten Vorsprung.

Ebenfalls Silber, und zwar in der H51-Klasse, gab es für Hubert Schmid aus Obersöchering: Er absolvierte die zehn Kilometer Skating in 34:32 Minuten.