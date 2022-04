Für den Kampf gegen den Krebs: Spendenlauf auf dem „Pfaffenwinkler Milchweg“

Von: Paul Hopp

Teilen

Ausnahmsweise mal nicht Starter, sondern Organisatoren: Peter Vogt (links) und Stefan Fichtl, hier ein Foto vom jüngsten Gögerltraillauf in Weilheim, laden zum Spendenlauf ein. © Paul Hopp

Eine krebskranke Frau (35) aus dem Schongauer Raum benötigt viel Geld für ein Medikament. An der „Schönegger Käse Alm“ geht deswegen nun ein Spendenlauf über die Bühne.

Rottenbuch – Für gewöhnlich sind Peter Vogt und Stefan Fichtl diejenigen, die auf Laufstrecken Bestzeiten nachjagen und dabei angefeuert werden. Am kommenden Samstag, 9. April, treten die beiden Athleten vom „Team Schönegger Käse Alm“ ausnahmsweise als Organisatoren auf und werden andere dabei beobachten, wie sie sich bewegen.

Vogt und Fichtl veranstalten einen Spendenlauf, dessen Erlös der 35-jährigen Marion zugute kommen soll, die an einer aggressiven Form des Krebses erkrankt ist. Die junge Mutter aus dem Schongauer Raum hat ihre erste Chemotherapie hinter sich, benötigt aber ein zusätzliches Medikament, das 120.000 Euro kostet. Das Präparat wird von der Krankenkasse nicht gezahlt. Der Arbeitgeber der Frau, die Metzgerei „Boneberger“, hat deshalb ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenlauf an der „Schönegger Käse Alm“

Um die 35-Jährige zusätzlich zu unterstützen, „haben wir uns überlegt, was wir machen können“, sagt Peter Vogt. Der Rottenbucher hat zu der ganzen Sache einen speziellen Bezug: Die Erkrankte gehört zu seinem Familienumfeld. Gemeinsam mit Laufkumpel Stefan Fichtl entstand spontan die Idee zu einem Spendenlauf. Beide nahmen Kontakt zu Sepp Krönauer, dem Chef der „Schönegger Käse Alm“, auf – und der war gleich bereit, die Aktion mitzutragen.

Auch das ist interessant: Beim Gögerltraillauf in Weilheim lief die schnellste Frau absichtlich ohne Uhr. Der TSV Bernbeuren und der TSV Weilheim waren die erfolgreichsten Vereine beim Ski-Kreiscup-Finale. Der Schongauer Leichtathletik-Nachwuchs holte in München mehrere Spitzenplätze.

Das Prozedere beim Spendenlauf am kommenden Samstag ist so: Jeder, der möchte, kann in der Zeit von 13 bis 17 Uhr auf dem „Pfaffenwinkler Milchweg“ eine bestimmte, von ihm selbst gewünschte Anzahl an Runden absolvieren. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer laufen, walken oder auch gemütlich spazieren gehen. „Es gibt keine Zeitnahme“, sagt Vogt. Bloße Laufzeiten „stehen da nicht im Vordergrund“. Für jede Runde, die ein Teilnehmer absolviert, spendet dieser zehn Euro. Die „Schönegger Käse Alm“ legt pro absolvierter Runde von sich aus fünf Euro drauf. Die Uhrzeit, zu der jemand losläuft oder losgeht, ist innerhalb der vier Stunden frei wählbar.

Zwischen 13 und 17 Uhr kann jeder starten, wann er will

Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort, in der Tenne der „Käse Alm“. Jeder Starter/jede Starterin erhält ein Armband, um ihn/sie entsprechend zu kennzeichnen. Nach Abschluss der Runden bekommt jeder/jede als Preis für seine Anstrengung ein Stück Almblütenkäse. Der Wanderweg ist 4,2 Kilometer lang und beschildert. Der Rundkurs war bislang auch schon vier Mal Schauplatz einer großen Sportveranstaltung, des „Milchweglaufs“. Bei der bis dato letzten Auflage 2018 gewannen Michael Laur (13:31 Minuten) vom SVO LA Germaringen und Ex-Biathletin Laura Dahlmeier (15:35) vom SC Partenkirchen. Rund 650 Frauen und Männer waren seinerzeit dabei, hunderte Zuschauer säumten den Weg.

Mit ähnlich vielen Teilnehmern rechnen Vogt und Fichtl beim Spendenlauf eher nicht. Sie hoffen aber dennoch auf möglichst viele Bewegungswillige – immerhin geht es um eine gute Sache. Damit der Spendenlauf organisatorisch gut über die Bühne geht, helfen Familienmitglieder und Freunde der Athleten mit.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.