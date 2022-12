Titel für Schongau, Medaillen für Burggen und ein super-spannendes Finale

Von: Paul Hopp

Sportlicher Funktionär: Bezirksvorsitzender Andreas Seiband (Mi.) gewann bei den Senioren A vor Stefan Schwinghammer (l.) und Michael Heinfling. © Privat

Hoch her ging es bei den Kegler im Kreis „Zugspitze“: Diverse Einzelmeisterschaften standen an. Erfolgreich waren nicht zuletzt die Athleten aus dem Schongauer Raum.

Landkreis – Nicht mit ihren Teams, sondern im Einzel waren die Sportkegler aus dem Landkreis zuletzt vor allem gefordert. Bei den Einzelmeisterschaften im Kreis „Zugspitze“ ging es um Medaillen und die Qualifikation zu den Bezirkstitelkämpfen. Die Kegler aus dem Schongauer Raum waren dabei sehr erfolgreich.

Andreas Seiband zweimal mit Tagesbestleistung

Senioren A: Der Bezirksvorsitzende höchstselbst war bei den Senioren A (50 bis 59 Jahre) das Maß der Dinge. Der Schongauer Andreas Seiband hatte die Konkurrenz sowohl im Vorlauf (gespielt in Weilheim) als auch im Endlauf (in Seeshaupt) klar im Griff. Im Vorlauf glänzte der Bayernliga-Spieler von Schwarz-Gelb Schongau mit 592 Holz und legte so schon 42 Holz zwischen sich und dem größten Verfolger, Stefan Schwinghammer (Frischauf Weilheim).

Im Endlauf schaffte Seiband erneut die Tagesbestleistung (521) und machte so mit 1113 Holz den Titel perfekt. Überragend agierte der Schongauer im Abräumen (insgesamt 385 Holz/nur fünf Fehlwürfe). Im Kampf um Silber lieferten sich Schwinghammer und Michael Heinfling senior (SKC Krün) ein spannendes Duell, das der Frischauf-Spieler mit vier Holz Vorsprung (1060:1056) für sich entschied.

Manfred Fried gelingt bei Senioren B eine Aufholjagd

Senioren B: Von Platz acht auf Rang eins – Manfred Fried (Schwarz-Gelb Schongau) legte beim Endlauf in Seeshaupt eine spektakuläre Aufholjagd hin. Mit dem Tagesbestwert von 562 Holz (184 im Abräumen) zog er in der Gesamtwertung an allen anderen Konkurrenten vorbei. Am Ende hatte Fried (1074) einen satten Vorsprung auf den Zweiten, Reinhold Berchtold (1051) von Schwarz-Blau Burggen, der nach dem Vorlauf auf Rang drei gelegen war. Bronze ging an Erich Liebl (1037) von Frischauf Weilheim. Der Führende nach dem Vorlauf, Werner Strass (Schwarz-Gelb Schongau), musste sich letztlich mit dem sechsten Gesamtrang begnügen. Nach beachtlichen 539 Holz im Vorlauf kam er im Endlauf nur auf 477 Holz.

Senioren C: Auf seiner Heimbahn machte Michael Eigner den entscheidenden Schritt zum Titelgewinn. 570 Holz (191 im Abräumen) erzielte der Spieler des SKC Huglfing im Vorlauf und distanzierte die Konkurrenten klar. Im Endlauf in Weilheim genügten Eigner dann das fünftbeste Tagesergebnis (511 Holz), um in der Gesamtwertung vorn zu bleiben. Der Vorsprung auf den Zweiten, Hermann Kölbl (1052) von Frischauf Weilheim, betrug satte 29 Holz. Bronze sicherte sich Zivko Labor (1047) vom SKV Penzberg, der mit 530 Holz im Finale noch am Vorlauf-Zweiten, Willi Kramer (Frischauf Weilheim/1043), vorbeizog.

Siegerehrung bei den Senioren B: Das Foto, aufgenommen auf der Bahn in Seeshaupt, zeigt (von links) Willi Kramer (Aufsicht), Erich Liebl (Frischauf Weilheim/3. Platz), Manfred Fried (Schwarz-Gelb Schongau/1. Platz), Reinhold Berchtold (Schwarz-Blau Burggen/2. Platz) und Tobias Heimerl (Schiedsrichter). © Kegelkreis Zugspitze

Seniorinnen A: Nur zwei Keglerinnen traten zur Bezirksvorentscheidung an. Das Rennen im Kampf um Gold machte Sonja Heinfling (935) vom SKC Krün. Angelika Schmidt (914) vom TSV Peißenberg hatte sich im Vorlauf einen zu großen Rückstand eingehandelt. Im Endlauf konnte sie nur mehr ein paar Holz gutmachen.

Seniorinnen B: Sie sind Vereinskameradinnen, schenkten sich im Kampf um Gold aber nichts. Angelika Wagner und Inge Dietrich (beide Frischauf Weilheim) lieferten sich ein hart umkämpftes Duell. Am Ende hatte Wagner (1000 Holz) knapp die Nase gegenüber Dietrich (994) vorn. Beide Spielerinnen erzielten einmal, jeweils als Tagesbestwert, 515 Holz; Wagner im Vor-, Dietrich im Endlauf. Wagner konnte im Finale, ausgespielt in Weilheim, mit 485 Holz aber knapp ihren Vorsprung aus dem Vorlauf verteidigen. Bronze ging an Elisabeth Reindl (883) vom SKC Huglfing.

Siegehrung bei den Seniorinnen B: (v.l.) Elisabeth Reindl, Angelika Wagner und Inge Dietrich. © Kegelkreis Zugspitze

Seniorinnen C: Absolut ausgeglichen agierte Traudel Kral. Das bescherte der Sportkeglerin vom SKV Penzberg einen souveränen Sieg bei den Spielerinnen über 70 Jahren. Mit 914 Holz (455 im Vorlauf/459 im Endlauf) lag Kral, im Jahr 2011 Zehnte bei der Senioren-DM, deutlich vor Vereinskollegin Adelheid Ostermair (873). Bronze im vier Starterinnen umfassenden Feld holte Hannelore Sprösser (772) vom SKC Huglfing.

Sprint Männer: Für Robert Leonhart war es ein Déjà-vu: Wie schon im vergangenen Jahr bekam der Sportkegler von Schwarz-Blau Burggen am Ende des Sprint-Wettbewerbs (2 x 20 Wurf kombiniert) die Silbermedaille überreicht. Hatte sich Leonhart allerdings im Finale 2021 noch klar mit 0:2 Sätzen geschlagen geben müssen, so verlief das letzte K.o.-Duell heuer weitaus spannender.

Das Endspiel gegen Markus Großkopf (Frischauf Weilheim) verlief „absolut hochklassig“, wie Kreis-Sportwart Alois Kriesmair betonte. Den ersten Satz gewann Großkopf (96:92), den zweiten Satz entschied Leonhart für sich (99:91). So ging es in den „Sudden Victory“; nach je drei Würfen lagen beide Spieler gleichauf. Nach drei weiteren Würfen hatte Großkopf letztlich mit 39:35 die Nase vorn.

Spannender Sprint-Wettbewerb: Burggens Robert Leonhart (l.) gewann am Ende Silber hinter Markus Großkopf (Mi.) und vor Hubert Resch (r.). © Privat

Im Spiel um Bronze setzte sich Hubert Resch (Gut Holz Eberfing) mit 2:0 Sätzen (211:164 Holz) gegen Max Dreisser (Frischauf Weilheim) durch. Für Vorjahressieger Thomas Feuchtinger (Schwarz-Gelb Schongau) war überraschend schon im Achtelfinale Schluss: Er verlor gegen Andreas Welsch (TSV Peißenberg) im „Sudden Victory“ (18:20). Welsch musste sich danach, ebenfalls in der Verlängerung, gegen Leonhart geschlagen geben (16:22). In der K.o.-Runde wurden bei den Männern sieben Duelle im „Sudden Victory“ entschieden.

Siegerehrung im Sprint der Frauen: (von links) Petra Kräh, Petra Heinfling und Sonja Heinfling. © Kegelkreis Zugspitze

Sprint Frauen: Im vergangenen Jahr hatte Petra Heinfling Bronze gewonnen, diesmal stand die Sportkeglerin des FC Seeshaupt ganz oben auf dem Podest. Mit einem 2:0 (173:119 Holz) gegen Sonja Heinfling (SKC Krün) holte sie sich den Kreis-Titel.

Spannend verliefen bei den Frauen insbesondere die Halbfinals, die beide im „Sudden Victory“ entschieden wurden. Erst setzte sich Sonja Heinfling gegen Angelika Wagner (Frischauf Weilheim) mit 19:16 durch. Im anderen Semifinale siegte Petra Heinfling in einem Seeshaupt-internen Duell gegen Petra Kräh (20:16). Kräh ließ sich von der knappen Niederlage nicht entmutigen – im Gegenteil: Im Spiel um Bronze glänzte sie mit insgesamt 194 Holz (Tagesbestwert) und besiegte Wagner mit 2:0 Sätzen.