Schongaus Frauen glückt Wiederaufstieg

Erfolg und Misserfolg lagen bei Schwarz Gelb Schongau vergangene Saison nah beisammen. Für die Frauen ging es eine Liga rauf, die Männer hingegen stiegen ab.

Schongau – Nachdem sie überlegen die Kreisliga gewonnen hatten, setzten sich die Keglerinnen von Schwarz Gelb Schongau auch im Relegationsspiel durch. Mit 7:1 gewannen sie gegen den SV Wacker Burghausen und stiegen in die Landesliga auf. Dabei waren die Einzelspiele jedoch knapper, als es das Gesamtresultat vermuten lässt.

„Auftrag erfüllt“, zitierte Marcus Wolf, Sportwart bei Schwarz Gelb, Uli Hoeneß, den Präsidenten des FC Bayern München. Nach dem Abstieg vergangene Saison glückte den Keglerinnen von Schwarz Gelb Schongau der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga. Dort spielten sie laut Wolf zuvor acht Jahre in Folge. In der abgelaufenen Kreisligasaison lautete die Bilanz der Schongauerinnen 14 Siege bei nur zwei Niederlagen.

Kegeln: Frauen von Schwarz Gelb Schongau glückt Wiederaufstieg

Damit qualifizierten sie sich für die Relegation im oberbayerischen Prien am Chiemsee. Dort trafen sie auf den SV Wacker Burghausen. Die Burghausenerinnen hatten die Kreisliga Chiemgau als Erste mit nur einer Saisonniederlage abgeschlossen. Im Startpaar kegelten für Schongau Birgit Gerloff (451) und Andrea Lindner (504). Mit zwei Siegen legten sie den Grundstein zum Erfolg. Gerloff setzte sich mit 2,5:1,5 Satzpunkten durch, wobei sie in der letzten Runde mit nur drei Holz mehr die Oberhand behielt. Lindner zeigte die beste Wettkampfleistung an diesem Tag und siegte mit 4:0 in Sätzen.

Im Mittelpaar traten Heike Müller und Sabine Fichtl an. Beide agierten mit ihren Kontrahentinnen auf Augenhöhe. Müller holte dank der höheren Holzzahl von 448:442 bei Satzgleichheit den dritten Mannschaftspunkt für Schongau. Zwischen Fichtl und der Burghausenerin Sabrina Kießlich stand es nach drei Sätzen 1,5:1,5-Unentschieden. Den letzten Satz und damit den ersten Mannschaftspunkt für Burghausen sicherte sich Kießlich mit 110:109 Holz äußerst knapp.

Mit 3:1 Mannschaftspunkten und 75 Holz Vorsprung für Schwarz Gelb ging es ins Schlusspaar. Dort machten Rosi Müller (488) und Helga Lachmann (481) den Sieg perfekt. Beide ließen mit deutlichen Siegen von 3:1 beziehungsweise 4:0 Satzpunkten nichts mehr anbrennen. In der gleichen Besetzung treten die Schongauer Frauen auch kommende Saison wieder an die Bahn. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Sportwart Wolf.

Männerteam steigt in Kreisliga ab

Weniger erfreulich verlief die vergangene Saison für die Schongauer Kegelmänner. Sie beendeten die Bezirksoberligasaison als Vorletzter auf dem neunten Platz. Sechs Siegen standen zwölf Niederlagen gegenüber. Damit stiegen sie in die Kreisliga ab. „Unser Ziel ist, wie von den Frauen vorgemacht, der direkte Wiederaufstieg“, kündigt Wolf an. Tajinder Puar verlässt die Schongauer und kehrt zu seinem Heimatverein nach Oberdießen zurück. Ohnehin treten in der Kreisliga nur vier Spieler gegeneinander an. In der Bezirksoberliga sind es sechs.

von Phillip Plesch