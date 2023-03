Deswegen hofft Schwarz-Gelb Schongau nun ganz stark auf den SKC Töging

Von: Paul Hopp

Verbesserten sich noch auf Platz acht: die Schongauer Kegler mit (hi.vl.) Thomas Feuchtinger, Marcus Wolf, Christoph Sporer, Andreas Seiband, (vo.v.l.) Martin Pfeiffer und Thomas Ludwig. Auf dem Foto fehlt Michael Fried © Holger Wieland

Das war spannend: Im Saisonfinale der Bayernliga schafften die Schongauer gegen Zuchering tatsächlich noch einen Sieg. Ob‘s nun reicht, hängt am SKC Töging.

Schongau – Die Erleichterung war groß bei den Sportkeglern von Schwarz-Gelb Schongau. „Wir können es doch noch“, teilten sie via Facebook mit. Hinter den Ausspruch setzten sie drei Ausrufezeichen. Nach sechs Niederlagen in Folge haben die Schongauer zum Abschluss der Bayernliga-Saison doch noch einmal gewonnen.

Schongau gewinnt im Saisonfinale gegen Zuchering

Mit 6:2 gewannen sie gegen den SV Zuchering, der damit den Gang in die darunter liegende Landesliga antreten muss. Die Schongauer verbesserten sich in der Tabelle auf den drittletzten Platz und dürfen damit hoffen, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Ob es tatsächlich reicht, „werden wir erst in drei Wochen nach den Aufstiegsspielen wissen“, so die Schwarz-Gelben.

Grund für die Unsicherheit ist der sogenannte gleitende Abstieg. Der sorgt einerseits dafür, dass die Ligenstärke (zehn Mannschaften) immer gleich bleibt. Andererseits hat das zur Folge, dass – je nachdem, wie viele Teams aus einer oberen Spielklasse absteigen und welcher Staffel sie zugeordnet werden – die Zahl der Absteiger variieren kann. Im Fall der Schongauer ist es so: Aus der 2. Bundesliga Süd steigt Durach in die Bayernliga Süd ab.

Aus den Landesligen kommen zwei Teams nach oben – für sie müssen Zuchering und MBB-Augsburg nach unten. Die Zehner-Liga verändert sich also sicher auf drei Positionen. Ob Schongau als Drittletzter in der Bayernliga bleibt, hängt nun davon ab, ob Süd-Meister SKC Töging in der Relegation den Zweitliga-Aufstieg packt. Gelingt der Sprung nach oben, bleibt Schwarz-Gelb drin. Neben Gratulationen zum Titel wünschten die Schongauer den Tögingern auch „viel Erfolg“ für die Aufstiegsspiele. Die Situation in der Bayernliga hat auch Auswirkungen auf die Landesliga mit Gut Golz Eberfing.

Im Saisonfinale, auf heimischer Bahn, präsentierten sich die Schwarz-Gelben von ihrer starken Seite. Mit insgesamt 3320 Holz lieferten sie ein beachtliches Resultat ab. Die Gäste konnten da mit 3142 Holz nicht mithalten. Einen großen Vorsprung zwischen sich und den Schwaben legten die Gastgeber schon in den Startpaarungen. Christoph Sporer (570 Holz/ 4:0 Sätze) und Michael Fried (605/4:0) hatten ihre Kontrahenten klar im Griff.

Michael Fried knackt die 600-Holz-Marke

Zusammen nahmen sie den Zucheringern 185 Holz ab. Fried gewann den ersten Satz knapp (146:145), setzte sich dann aber deutlich von Philip Lorenz (539) ab. In den Sätzen zwei und vier (165/161) gelangen dem Schongauer, am Ende Tagesbester, ganz starke Leistungen. Sporer spielte konstant, im vierten Satz zeigte er ein herausragendes Spiel ins Volle (112). Das gegnerische Duo, Bernd Spiegl/Markus Schuller, kam zusammen nur auf 451 Holz.

In den Mittelpaarungen holten die Schongauer ebenfalls beide Mannschaftspunkte. Marcus Wolf (570/3:1) war angeschlagen, gewann aber doch deutlich gegen Simon Lösel (491). Auch Andreas Seiband hatte körperliche Probleme, kurz vor Ende des zweiten Satzes löste ihn Martin Pfeiffer ab. Mit zusammen 544 Holz und 3:1 Sätzen hielten sie Michel Baumgarten (544) auf Distanz. Vor den Schlusspaarungen führte Schongau mit 4:0 und hatte 242 Holz Vorsprung – eine ideale Ausgangsposition für die Schlussspieler.

Thomas Feuchtinger (536/1:3) und Thomas Ludwig (539/0:4) war zwar kein Mannschaftspunkt mehr vergönnt, hielten aber mit Thomas Bleier (561) und Christian Lösel (578) so mit, dass es locker zum Gesamtsieg reichte. Beide Schongauer verloren die ersten beiden Sätze jeweils nur ganz knapp. Bei Feuchtinger fiel die Entscheidung im letzten Abräumen (25:53), bei Ludwig im dritten Satz (133:148).