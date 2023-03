Spannendes Saisonfinale: Abstiegsendspiel für Schwarz-Gelb Schongau

Von: Paul Hopp

Bei ihm lief die Kugel gut: Marcus Wolf (Archivfoto) schaffte in Milbertshofen satte 585 Holz - und damit die Tagesbestleistung . © Holger Wieland

Jetzt zählt‘s: Die Sportkegler von Schwarz-Gelb Schongau müssen am letzten Bayernliga-Spieltag unbedingt gewinnen - und treffen dabei auf einen direkten Konkurrenten.

Schongau – Von wegen entspannter Saisonausklang: Die Sportkegler von Schwarz-Gelb Schongau haben in der Bayernliga Süd am Samstag, 25. März, 14.30 Uhr, ein echtes Abstiegsendspiel vor sich. Die Oberbayern, Neunter mit 11:23 Punkten, treffen auf heimischer Bahn auf den in der Tabelle direkt vor ihnen liegenden SV Zuchering (12:22). Die Schongauer müssen die Gäste aus Schwaben überholen, wollen sie in der Liga bleiben. Und selbst dann ist der Klassenerhalt noch nicht in Stein gemeißelt.

Spannung im Abstiegskampf der Bayernliga Süd

Aufgrund des sogenannten gleitenden Abstiegs kommt es auch auf die Szenarien in den Ligen darüber an. Eine Rolle spielt dabei das Team Goldener Kranz Durach in der 2. Liga Süd. Die Allgäuer haben sich am vorigen Wochenende durch einen Sieg auf einen Mittelfeldplatz geschoben. Dort sollten sie am besten bleiben. Denn für die darunter liegende Bayernliga Süd bedeutet das, dass „nur“ zwei Teams absteigen. Im günstigsten Fall muss gar nur der Letzte (MBB-SG Augsburg) runter, vorausgesetzt, der SKC Töging wird Süd-Meister und steigt dann auch durch einen Sieg im Relegationswettkampf in die 2. Liga auf.

Schwarz-Gelb Schongau muss gegen Zuchering gewinnen

Die Schongauer verpassten es am jüngsten Spieltag, sich an Zuchering (3:5 gegen Mörslingen) vorbei auf den achten Platz zu schieben. Beim TSV Milbertshofen unterlagen die Schwarz-Gelben mit 1:7. „Ernüchternd“ nannten die Schongauer die 3148 Holz, die sie insgesamt gekegelt hatten. An Milbertshofen (3299) war so kein Herankommen.

Und trotzdem: Vor den Schlusspaarungen war für die Schongauer beim Stand von 1:3 und einem Rückstand von 58 Holz „noch alles möglich“. Thomas Feuchtinger (541 Holz/2:2 Sätze) begann stark und nahm seinem Kontrahenten in den ersten beiden Sätzen 34 Holz ab. Doch dann riss bei ihm der Faden. Herbert Wagner (568) holte auf und gewann den Mannschaftspunkt. Thomas Ludwig (497/0:4) war derweil gegen Florian Turba (563) gar kein Satzgewinn vergönnt. Die Partie war verloren.

In den Startpaarungen sorgte Marcus Wolf (585/3:1) mit der Tagesbestleistung und einem Sieg über Dominik Rösch (557) für ein Highlight. Dabei ließ er sich auch von einem Top-Auftritt des Gegner im dritten Satz (163:133) nicht beirren. Michael Fried (498/1:3) gab bei der Niederlage gegen Werner Stössl (544) im dritten Satz die entscheidenden Holz ab. In den Mittelpaarungen agierte Andreas Seiband (509/0:4) im Duell mit Steffen Hagel (546) beim Spiel ins Volle auf Augenhöhe, war dort auch um ein paar Holz besser. Im Abräumen jedoch war der Konkurrent überlegen (191:148) und holte sich so alle Sätze und den Mannschaftspunkt.

Nur knapp schrammten Christoph Sporer und Martin Pfeiffer an einem Erfolg vorbei. Das Duo kam auf 518 Holz – vier zu wenig, um gegen den satzgleichen Maik Wöhnle (521) den Mannschaftspunkt zu holen. Sporer gewann den ersten Satz knapp (137:136), verlor danach zwei Durchgänge. Da dem Schwarz-Gelb-Spieler erneut eine Oberschenkelverletzung zu schaffen machte, absolvierte Pfeiffer den letzten Satz. Dort reichten 141 Holz nicht mehr, um den Gegner einzuholen.