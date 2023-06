Finale beim Gauschießen: Hochspannung vor stattlicher Kulisse

Hochbetrieb an den Schießständen und auf den Zuschauerrängen: Reges Treiben herrschte beim Finalschießen am Montagabend im Kinsauer Festzelt. © Dietmar Friebel

Der Finalwettbewerb beim Gauschießen hatte es mal wieder in sich. Die Schützen lieferten sich in Kinsau spannende Ausscheidungsschießen — vor stattlicher Kulisse.

Kinsau – Zum sportlichen Abschluss des 67. Gauschießens trafen sich im Kinsauer Schützenzelt die besten Schützen in den Einzelwettbewerben zum großen Finale, das im Beisein von fast 300 Besuchern an Spannung kaum zu überbieten und sportlicher Höhepunkt dieser zwölftägigen Wettbewerbsreihe war. Schüler, Jugendliche und Erwachsene/Junioren schossen in einer länger dauernden Veranstaltung ihren jeweils Besten mit Luftgewehr und Luftpistole aus.

Fast 300 Zuschauer bei Finalschießen

Was bei den Fußballern die Pokalrunde ist, ist bei den Gauschützen das große Finale, bei dem sich die Besten der verschiedenen Einzelbewerbe duellieren. In der Altersklasse „Schüler“ traten mit dem Luftgewehr die elf Besten plus zwei Vertreter des gastgebenden Kinsauer Schützenvereins an, ebenso viele waren es bei der Jugend.

Jeweils 24 Qualifizierte waren es bei den Erwachsenen (plus zwei Kinsauer) mit dem Luftgewehr und mit der Luftpistole. Bei jedem Schuss schied derjenige mit dem schlechtesten Ergebnis aus.

Die Besten mit der Luftpistole: Michael Holderried (Mitte) setzte sich vor Franziska Menhart (links) und Christian Lindinger durch. © Dietmar Friebel

Eine ruhige Hand, ein sicheres Auge und wenig Anzeichen für Nervosität zeichneten Kerstin Fahl vom Schützenverein Prem aus. „Ab der zweiten Hälfte habe ich mich gut gefühlt und durchaus damit gerechnet, dass ich vorne sein kann“, bekannte siegreiche Schnellschützin, die ihr Programm recht flott absolvierte. „Wenn ich lange warte, dann werde ich nur unruhig“, so die Begründung für ihr Schnellfeuer.

Platz zwei ging an den Schwabsoiener Stefan Seiband vor Birgit Waldmann aus Schwabniederhofen. Weitere Platzierung: 4. Sandra Resch (Böbing), 5. Otmar Köpf (Urspring), 6. Mathias Fahl (Prem), 7. Stefan Strauss, (Rottenbuch), 8. Julia Zaja, (Kinsau), 9. Philip Thorhauer (Prem), 10. Melanie Schmölz (Peiting).

Sie zielten am genauesten mit dem Luftgewehr: Kerstin Fahl (Mitte) siegte vor Alexander Seiband (links) und Birgit Waldmann. © Dietmar Friebel

Michael Holderried gewinnt mit der Luftpistole

Im Luftpistolen-Wettkampf rettete Michael Holderried die Ehre der Schützenfamilie aus Tannenberg. Er setzte sich im spannenden Finale durch, behielt bis zum letzten Schuss die Nerven. „Da habe ich keine Probleme“, gestand er, „ich kann frei und ohne Druck schießen.“ Wohingegen Bruder Matthias, der Meisterschütze mit Weltcup-Erfahrung, der im Einzelwettbewerb überzeugt hatte und als Kandidat auf den Sieg im Finalschießen gehandelt wurde, vorzeitig rausfiel. „Im Finale kann man sich keinen Fehlschuss erlauben“, bemerkte er.

Vorzeitig Schluss war auch für Franz Hadersbeck. Die Enttäuschung hielt sich bei dem Altenstadter jedoch in Grenzen: „Für mich war es schon ein Erfolg, beim Finale überhaupt dabei zu sein.“ Ebenfalls sehr zeitig die Segel streichen musste der Hohenfurcher Hermann Helmschrott, der in früheren Jahren regelmäßig auf dem Siegerpodest zu finden war. Nach einer 9,1 reichte es diesmal jedoch nur zu Rang sieben. Franziska Menhart aus Apfeldorf arbeitete sich auf Platz zwei, Rang drei ging an Christian Lindinger aus Böbing. Die weiteren Plätze im Luftpistolenfinale: 4. Lukas Grimm (Kinsau), 5. Michael Redl (Tannenberg), 6. Sabine Erhard (Böbing), 7. Hermann Helmschrott (Hohenfurch), 8. Christian Schilcher (Kinsau), 9. Manfred Nuscheler (Prem), 10. Michael Feneberg (Schwabsoien).

Bei der Jugend mit dem Luftgewehr top: Hanna Köpf (Mitte) gewann vor Felicitas Sepp (rechts) und Noah Gerstung. © Dietmar Friebel

Hanna Köpf siegt bei der Jugend vor Felicitas Sepp

Hanna Köpf vom SV Urspring sicherte sich den Sieg in der Luftgewehr-Jugendklasse. Felicitas Sepp aus Reichling, die sich mit dem Top-Ergebnis von 289 Ringen qualifiziert hatte, wurde Zweite vor Noah Gerstung aus Apfeldorf. Die weitere Reihung: 4. Nicolai Richtmann (Apfeldorf), 5. Isabella Mack (Kinsau), 6. Leni Echtler (Bad Bayersoien), 7. Sophie Settele (Peiting), 8. Matthäus Geiger (Epfach), 9. Johanna Geiger (Epfach), 10. Emilia Mauer (Schönberg).

Hanna Fernsemmer bei den Schülern top

Hanna Fernsemmer aus Apfeldorf gewann bei den Schülern das Luftgewehr-Finale vor Rottenbuchs Magdalena Bach und der Apfeldorferin Franziska Fernsemmer. Die weiteren Platzierungen: 4. Pius Pröbstl (Rottenbuch), 5. Theresa Fernsemmer (Apfeldorf), 6. Sophia Stückl (Rottenbuch), 7. Tobias Klein (Wildsteig), 8. Lisa Köpf (Urspring), 9. Anna-Lena Klein (Rottenbuch), 10. Maria Kratz (Kinsau).

Die 14 vereinseigenen vollautomatischen Schießstände der Kinsauer haben sich beim großen Finale durchaus bewährt, auch wenn es hie und da mal einen Aussetzer gab und Schützen und Besucher eine kleine Pause einrechnen mussten. Letztlich hatten die beiden Techniker Lukas Grimm, selbst auch im Luftpistolen-Finale startberechtigt, und Johannes Schmid alles im Griff.

Über sechs Stunden dauerten die Wettkämpfe in allen Altersklassen an. Die Siegerehrungen nahm anschließend Kinsaus Schützenmeister Harald Mack vor, und durch das Programm führte der einheimische Gau-Jugendleiter Thomas Haseitl, der sich im Luftgewehr-Wettbewerb für das Finale qualifiziert hatte, allerdings schon in der Vorrunde ausschied.

In der Schülerklasse dominierten die Mädchen: Hanna Fernsemmer (Mitte) gewann den Luftgewehr-Wettbewerb vor Magdalena Bach (links) und Franziska Fernsemmer. © Dietmar Friebel

Jetzt steht für die Schützen noch die Preisverteilung am Mittwoch, 7. Juni, an (19 Uhr), ehe die Veranstaltungsreihe beim 67. Gauschießen in den geselligen Teil übergeht. Auf dem Programm stehen ein Oldtimertreffen am morgigen Donnerstag (ab 10.30 Uhr), ein Musikabend mit der Band „Allgäupower“ am Freitag (19 Uhr), der Musiker-Sternmarsch am Samstag (19 Uhr) und am Sonntag ein Frühschoppen (ab 9 Uhr), Kirchenzug (9.30 Uhr) mit Feldmesse (10 Uhr), Festzug (13.30 Uhr) sowie anschließend der Festausklang im Festzelt. Text: Dietmar Friebel