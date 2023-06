Gau-Nachwuchs beweist Geschick im Zielen — und das abseits der gewohnten Pfade

Hatten ihren Spaß beim Jugendcup: Die Gau-Jugendleiter Thomas Haseitl (rechts hinten) und Lukas Grimm (links) mit den drei besten Dreier-Mannschaften (vorn Sieger Böbing II, links Peiting I und rechts Apfeldorf II). © Dietmar Friebel

Auch für den Nachwuchs ist im Rahmen des 67. Gauschießens in Kinsau gesorgt. Der Jugendcup lockte mit vielen unterhaltsamen Disziplinen.

Kinsau – Der Schützengau Schongau sorgte in Kinsau im Rahmen des 67. Gauschießens für ein Programm, das augenscheinlich auf großes Interesse stieß. 23 Dreier- oder Vierer-Mannschaften beteiligten sich beim Jugendcup, dessen einzelne Disziplinen allerdings eher wenig mit dem Schießsport zu tun haben.

Vielmehr mussten die jugendlichen Teilnehmer unter anderem in folgenden Wettbewerben ihr Geschick beweisen: Darts, Blasrohrschießen, Würfeln, Dosenwerfen und Stoßbuddeln. Darüber hinaus mussten sie bei einer Schätzfrage möglichst richtig liegen. Dabei mussten die Teilnehmer in allen Disziplinen antreten und konnten damit Punkte für ihr Team sammeln.

Jugendcup beim Gauschießen kam sehr gut an

Sieger wurde die Mannschaft Böbing II mit Sophie Rudolf, Annalena Keller und Maxi Keller, die zusammen 143 Punkte sammelten und Peiting (119 Punkte) mit Sophie Settele, Annika Uhl und Amelie Doubrawa sowie Apfeldorf II (107) mit Hanna Fernsemmer, Theresa Fernsemmer und Franziska Fernsemmer) auf die nächsten Plätze verwiesen. Weitere Platzierung: 4. Schwabniederhofen 106, 5. Prem II 105, 6. Wildsteig 102, 7. Kinsau I 98, 8. Rottenbuch III 89, 9. Prem I 84, 10. Apfeldorf I 84.

„Die Veranstaltung war super organisiert und die Wettbewerbe wurden zügig durchgeführt“, schwärmte Stefan Feneberg aus Schwabsoien, einer der Besucher. Damit lobte er vor allem die Kinsauer Gau-Jugendleiter Thomas Haseitl und Lukas Grimm, die mit weiteren Helfern im Einsatz waren. Beim Darten, Blasrohr-Blasen und beim Stoßbuddeln sammelte das spätere Siegerteam die meisten Punkte. Beim Würfeln waren Sarah Dietmair, Theresa Stückl und Hannah Greißl von Prem I unschlagbar. Anton Linz, Fabian Meschermoser und Luca Köpf von Urspring I sammelten bei der Glücksscheibe und beim Dosenwerfen die meisten Punkte.

Bei der Schätzfrage kamen Lukas Tischler, Pius Pröbstl und Tobias Schleich von Rottenbuch III den im Krug liegenden 434 Kronendeckeln am nächsten. Die Teilnehmer der drei besten Mannschaften bekamen bei der abschließenden Siegerehrung im Schützenzelt von Thomas Haseitl und Lukas Grimm Pokale überreicht. Am späten Nachmittag wurde schließlich wieder an den 34 elektronischen Ständen um Gauehren mit Luftgewehr und Luftpistole geschossen.

Bis kommenden Sonntag, 4. Juni, sind alle Schützen im Gau Schongau zur Teilnahme aufgerufen. Sportlicher Höhepunkt ist dann das Finalschießen am Montag, 5. Juni. Text: Dietmar Friebel