„Wirklich happy“: Simon Henseleit liefert bei „European Games“ starke Vorstellung ab

Starke Vorstellung: Simon Henseleit (vo.) hatte bis kurz vorm Ziel beste Medaillenchancen. Das Foto zeigt in in der Führungsposition nach den ersten zweieinhalb von insgesamt zehn Lauf-Kilometern.

Triathlon

Simon Henseleit hat bei den „European Games“ im Triathlon ein starkes Einzel-Rennen abgeliefert. Im Finish waren dann aber doch andere besser. Er nahm‘s sportlich.

Krakau – Die vorderen drei Athleten, die um Gold, Silber und Bronze kämpften, hatte Simon Henseleit im Blick. Eingreifen konnte der Steingadener in diesen Kampf auf der Zielgeraden aber leider nicht mehr.

Simon Henseleit knapp dran an den Medaillen

Gut einen Kilometer vor dem Ende des Triathlons auf der olympischen Distanz bei den „European Games“ war eine kleine Lücke zu fünf Konkurrenten aufgegangen, die der 23-Jährige partout nicht mehr schließen konnte. Als Siebter und zugleich bester Deutscher unter 58 Athleten überquerte Henseleit schließlich die Ziellinie. Er war damit zufrieden: „Wirklich happy“ sei er mit dem Resultat, teilte Henseleit unmittelbar nach dem Rennen mit.

Simon Henseleit Siebter bei European Games

Zwölf Sekunden betrug der Abstand zu Gold, das der Norweger Vetle Bergsvik Thorn holte. Nur zehn Sekunden war Henseleits Differenz zu Bronze, das der Schweizer Adrien Briffod holte. Dazwischen quetschte sich noch der Israeli Shachar Sagiv als Gewinner der Silbermedaille. Henseleit hatte die 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen in 1:47:02 Stunden absolviert. Dem Rennen hatte der Steingadener insbesondere auf dem Rad seinen Stempel aufgedrückt.

In der ersten Disziplin, dem Schwimmen, mischte Henseleit vorn mit. Neun Sekunden hinter dem Schnellsten, dem Niederländer Mitch Kolkman (18:15 Minuten), stieg er aus dem Wasser. In der Wechselzone agierte der 23-Jährige pfeilschnell, als einer der ersten ging er auf die Radstrecke. Dort verrichtete Henseleit in der rund 18 Fahrer umfassenden Spitzengruppe ganz vorn viel Arbeit im Wind, um das Tempo hoch zu halten.

Starke Performance auf dem Rad

Dennoch konnte er nicht verhindern, dass von hinten immer wieder Fahrer herankamen. Nach zehn Kilometern bestand die Top-Gruppe aus 24 Athleten. Zwischen Kilometer 25 und 30 kam dann auch das große Verfolgerfeld heran. Zehn Kilometer vor dem Ende des Radsplits bestand die Gruppe aus 44 Athleten, die sich innerhalb von zehn Sekunden bewegten. Henseleit hielt sich fast ausschließlich im vorderen Teil des Feldes auf – eine gute Entscheidung. Denn kurz vor dem zweiten Wechsel kam es im hinteren Teil zu einem Sturz.

Als Dritter – nach 1:15:56 Stunden Wettkampfzeit – erreichte der Steingadener die Wechselzone, als Zweiter, hinter dem Franzosen Paul Georgenthum, verließ er sie wieder. Auf der Laufstrecke sorgte der Steingadener für ein hohes Tempo. Die 2,5-Kilometer-Marke passierte er als Erster, es bildete sich in der Folge eine Führungsgruppe von etwa zehn Athleten, die bis Kilometer 7,5 auf acht Sportler schrumpfte.

Simon Henseleit zuletzt Sieger im Europa-Cup

Henseleit war gut mit dabei, hielt sich zumeist geschickt im Windschatten auf. Als es auf den letzten Kilometer ging, machte insbesondere der Schweizer Briffod ordentlich Druck. Zwischen Henseleit und den sechs vor ihm laufenden Athleten bildete sich eine Lücke von wenigen Metern. Die konnte der Kader-Athlet nicht mehr schließen.

Mit dem siebten Rang setzte Henseleit, zuletzt Europa-Cup-Sieger in Wels (Österreich), aber seine Serie an starken Ergebnissen in Polen fort. In den zurückliegenden Wochen hatte es Henseleit bei den Europa-Cup-Rennen in Olsztyn (3. Platz) und Rzeszów (1. Platz) jeweils aufs Podest in der Eliteklasse geschafft. Im vergangenen Jahr hatte er in Olsztyn bei der Sprint-EM den U23-Titel gewonnen.

Neben Henseleit waren am Mittwoch auch noch noch die Zwillinge Jonas und Cedric Osterholt für Deutschland am Start – sie belegten die Ränge 18 und 19. Bei den „European Games“ gibt es im Triathlon am Samstag noch eine Mixed-Staffel, die Besetzung stand gestern noch nicht fest.