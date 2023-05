Trinken im Trikot? Diesmal absolut kein Problem — Später Kopfballtreffer sorgt für die Erlösung

Fussball: Kreisklasse, Abstiegsrunde

Von Paul Hopp schließen

Spannendes Saisonfinale in der Kreisklasse: Die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien schaffte den direkten Klassenerhalt — dank eines Treffers in der Schlussphase.

Schwabbruck – Die erste Mass an Süffigem bekam Stefan Neumeier gereicht – und das war absolut passend. Der Spieler mit der Nummer zwölf durfte auch einen Schluck nehmen, ohne wegen Trinkens im Trikot – ansonsten ja verpönt – belangt zu werden.

SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien gewinnt nach Rückstand mit 2:1

Mit seinem späten Siegtor zum 2:1 über den SV Prittriching hatte Neumeier dafür gesorgt, dass der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien am Ende eines nervenaufreibenden Spiels den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse feiern durfte. Aus der Abstiegsrunde I geht der SV Haspelmoor (2:0 in Rott) in die Relegation, der FSV Eching (3:0 über Wielenbach) steigt ab.

+ Stefan Neumeier (Mi.), der Torschütze des entscheidenden 2:1, wurde besonders geherzt. © Paul Hopp

Die Erfolge der Konkurrenz deuteten sich schon alsbald an; die Zwischenstände waren freilich auf dem Schwabbrucker Sportplatz bekannt. „Ein Wahnsinn“ fand es Spielertrainer Bastian Mayr, dass am Ende alle drei Abstiegskandidaten gewannen. Angesichts der Haspelmoorer Führung waren die Schwabbrucker/Schwabsoiener zum Siegen gezwungen. Da war der 0:1-Rückstand ein echter Schlag ins Kontor – zumal sich die SpVgg bei dieser Aktion den Ball praktisch selbst ins Netz legte. „Man hat gemerkt, dass es um was geht“, sprach Mayr eine gewisse Nervosität an.

Doch die Gastgeber bewiesen Kampfgeist und Willen. In einer starken Phase scheiterten Dennis Meßmer und Stefan Ola kurz hintereinander mit Distanzschüssen (23.); Matthias Kögel kam bei einer Hereingabe einen Schritt zu spät (25.). Im Anschluss an einen Kopfball köpfte Meßmer drüber (27.). Fast wäre Prittriching das zweite Tor gelungen, doch eine Glanzparade von SpVgg-Keeper Stefan Hofmann verhinderte dies (34.).

+ Hatten nach dem Abpfiff ihren Spaß: Die Spieler der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien feierten den Klassenerhalt. Hier macht Jakob Hartmann „den Wurm“. © Paul Hopp

Nach der Pause waren die Gastgeber weiter bemüht. David Bauch schoss nach Querpass von Florian Bauer freistehend übers Tor (48.). Glück dann bei einem Gegenzug, dass Prittrichings Adrian Iral knapp vorbei schoss (55.). Ein weiter Diagonalpass leitete den Ausgleich ein: Maximilian Stögbauer setzte sich über links gekonnt durch und traf zum 1:1 (60.).Doch es war klar: Ein weiteres Tor musste her. Meßmer scheiterte mit einem 25-Meter-Freistoß knapp (75.), auch der eingewechselte Neumeier hatte kein Glück (80.). Ein Freistoß brachte die Rettung: Franziskus Reich flankte in den Strafraum, Neumeier köpfte – und der Ball lag zum 2:1 im Netz (85.). Prittriching wollte sich nicht geschlagen geben, letztlich verteidigte die SpVgg den Vorsprung geschickt. Als der souverän leitende Unparteiische Walter Timm abpfiff, herrschte auf Seiten der SpVgg Jubel und auch vielfach Erleichterung.

Siegtreffer nach weiter Freistoßflanke

„Die Jungs haben es sich verdient, drin zu bleiben“, sagte Spielertrainer Bastian Mayr. Das Team hat sich mit Einsatz aus einer schwierigen Lage befreit. „Vor sechs Wochen sah alles noch anders aus“, so Mayr. Nach dem vierten Spieltag lag die SpVgg auf dem letzten Platz, hatte drei Punkte Rückstand zum Vorletzten. Nicht zuletzt mit einer starken Defensivleistung (nur zehn Gegentore in zehn Partien) gelang die Wende. Franziskus Reich, Dennis Meßmer und Robert Starker erwiesen sich laut Mayr als die großen Stützen in der Abwehr. „Spielerisch können wir auch mithalten“, betonte der Coach. Im Torabschluss haperte es allerdings – die SpVgg schoss in der Abstiegsrunde lediglich zehn Treffer. Das Problem deutete sich schon in der Herbstrunde an; da gelangen auch nur 14 Tore in 14 Partien.

Für Bastian Mayr (38), früher beim FC Augsburg und beim FC Memmingen, ist die SpVgg die erste Station als Trainer. Die erste Saison „war nicht leicht“. Er hoffe aber, dass der Verein zufrieden sei. Ausdrücklich bedankte er sich bei seinem Vater Norbert Mayr. „Er hat mich brutal unterstützt.“

Statistik:

Schwabbruck/S’soien 2

SV Prittriching 1

Tore: 0:1 (16.) Geiger, 1:1 (60.) Stögbauer, 2:1 (85.) Neumeier). Gelbe Karten: Schwabbruck/S’soien 0, Prittiching 1. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 93.