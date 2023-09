„Leistung lohnt sich — über den Sport hinaus“: Fitness-Legende mahnt Umdenken an

Von: Paul Hopp

Training mit System: Bei Wolfgang Filser sind Trainingspläne, Statistiken und frühere Artikel fein säuberlich in Ordnern und Schnellheftern sortiert.

Die Leichtathletik-WM ohne deutsche Medaille beschäftigt Wolfgang Filser enorm. Der Coach mahnt ein Umdenken an — vor allem im Breitensport.

Altenstadt – Wolfgang Filser ist keiner, der verbal einfach draufhaut. Aber es ist dem 78-Jährigen schon anzumerken, dass es ihm nicht gefallen hat, wie sich die deutsche Leichtathletik bei der Weltmeisterschaft jüngst in Budapest präsentiert hat.

Ohne Medaille reiste der DLV nach Hause. „Das gab es noch nie“, sagt Filser. Das schwache Abschneiden der Deutschen „tut mir weh“. Aber nicht etwa, weil ihm das bloße Medaillenzählen wichtig ist. Sondern, weil er sich um den Sport im Allgemeinen und die Einstellung dazu hierzulande sorgt. Dieses Thema „beschäftigt mich ungemein“, sagt Filser, der in der Region wegen seiner jahrzehntelangen Trainer-Tätigkeit als „Fitness-Legende“ bekannt ist.

Wolfgang Filser plädiert für täglichen (Schul-)Sport

Sport, betont der ehemalige Zehnkämpfer, „ist sowas von wichtig“. Und dabei blickt er gar nicht vorrangig in Richtung der Olympiakader. Spitzensportler werden, so Filser, zunächst einmal im Verein und von Heimtrainern geformt. Die Basis also muss stimmen. „Da müssen wir erst mal unsere Hausaufgaben machen.“ Der aktuelle Befund ist nicht schön: „Es fehlt die Breite.“ Kurzer Blick zur WM: Da hatte der DLV in vielen Disziplinen gar keine Athleten dabei. Auch müssten die besten Trainer im Nachwuchs zum Einsatz kommen. „ Da sehe ich große Defizite.“

Filser nimmt ein gesellschaftliches Problem wahr: „Du traust dich gar nicht mehr, das Wort Leistung mehr in den Mund zu nehmen.“ Womöglich, so seine Überlegung, seien die älteren Generationen daran „vielleicht selbst schuld“. Wer will, dass es den Kindern besser geht, ist halt auch geneigt, ihnen Schwierigkeiten so weit als möglich aus dem Weg zu räumen. Filser sieht „die Gesundheit der Jugendlichen durch Bewegungsmangel gefährdet“. Er nimmt diesbezüglich die Älteren in die Pflicht: „Wir müssen es ihnen vorleben.“

Wolfgang Filser: Lob für die Trainer in den Vereinen

Denjenigen, die sich aktuell um den Nachwuchs bemühen, macht er keinen Vorwurf – im Gegenteil. Die Übungsleiter und Betreuer in den hiesigen Vereinen „hängen sich rein, arbeiten sich auf“. Was Filser fehlt, ist eine breite Akzeptanz für Sport und Bewegung. Er plädiert seit Jahren für täglichen Schulsport. Für eine Maximalleistung „ist tägliches Training Voraussetzung“, betont Filser. Andere Länder „organisieren den Schulsport anders“. So schaffen es auch Staaten mit einer geringeren Einwohnerzahl als Deutschland, in einer global betriebenen Bewegungsbranche wie der Leichtathletik, erfolgreich zu sein.

Der Nachbar Niederlande (17,7 Millionen Einwohner) holte in Budapest fünfmal Edelmetall. Insgesamt gewannen bei der WM heuer 46 Nationen Medaillen – kein Rekordwert, denn so viele waren es 2007 schon mal. Mal abgesehen vom Laufen (Stichwort „Carbonschuhe“) sind, so heißt es in einem SZ-Artikel, „rund die Hälfte aller Leistungen in den Medaillenrängen seit der WM 2009 unwesentlich emporgeschossen“. Heißt: Der DLV sollte also schon noch mithalten können, auch wenn eingeschränkt wird: Das Gedrängel um die Top-Plätze sei durchaus größer geworden.

Nicht jeder kann top werden. Aber es geht um die Motivation, Sport zu treiben.

Um Medaillen bei Großereignissen geht es Filser gar nicht, „es geht um die Motivation, Sport zu treiben“. Es müsse und könne „nicht jeder top werden“, betont der ehemalige Betriebsratsvorsitzende bei „Hoerbiger“. Sein Ziel als Coach war und ist es jedoch immer, „jeden an sein Olympia heranzuführen“. Gerade der Vereinssport liegt Filser am Herzen. Denn ein Verein „verbindet die Menschen auch anderweitig“, hat eine soziale Komponente.

Ihm selbst hat der Sport viel gebracht: „Er hat mich aufgefangen und geformt.“ In seiner aktiven Zeit nahm Filser zweimal an der DM der Zehnkämpfer teil, war mehrmals Zugspitzmeister. Die 100 Meter lief er, auf Aschenbahn, in 10,9 Sekunden – in den 1960er Jahren ein beachtlicher Wert. Schon als Aktiver begeisterte ihn die Trainingslehre, in Mainz machte er den A-Schein. Als Coach brachte er viele Schongauer Sportler in die bayerische Spitze. Hochspringer Helmut Wanner kam auf eine Bestleistung von 2,17 Metern.

Wolfgang Filser legt den Fokus auch auf die Weiterbildung der Trainer

Wolfgang Filser trainierte auch in anderen Disziplinen, zum Beispiel die Handballer des TSV Schongau in der Oberliga sowie die Eishockeyteams der EA Schongau und des EC Peiting. Seine Athleten habe er „über die Vielseitigkeit aufgebaut“, sagt Filser. Laufen, Springen, Werfen und turnerische Elemente „sind die Grundlagen für alle Sportarten“. Als Personal-Trainer, wie es heutzutage heißen würde, arbeitete er lange Jahre mit den Eishockey-Profis Andreas Loth (2002 Olympia-Teilnehmer) und Thomas Oppenheimer (2014 und 2015 WM-Teilnehmer).

Ein entscheidender Aspekt, das Ruder wieder herumzureißen und den Nachwuchs für den Sport zu begeistern, liegt Filser zufolge nicht zuletzt in der Weiterbildung der Trainer. Vor einigen Wochen bot er beim Eishockey-Landesligisten ERC Lechbruck drei Lehrgänge an, die, das ist auf Fotos zu sehen, gut besucht waren. „Trainer sind in einem Verein Multiplikatoren“, sagt Filser. Sportarten-übergreifender Austausch unter Betreuern ist auch so eine Sache: „Da müssen wir hin“, fordert Filser. Es müsse zudem nicht jeder einen Übungsschein haben. Ein ehemaliger Aktiver, der Kinder begeistern kann, sei da genau so wertvoll. Damit Sport und Leistungen erfahrbar werden, „musst du was anbieten – auch an Wettkämpfen“. Zu Hochzeiten veranstalteten die Schongauer Leichtathleten vier große Sportfeste, so der Coach.

Hie und da trifft Filser ehemalige Schützlinge, die jetzt auch schon zu den älteren Semestern gehören. Für ihn sei es schön zu hören, erzählt er, wenn sie sagen, dass sie aus dem Training was fürs Leben mitgenommen haben. Die in Sport und Verein gemachten Erfahrungen dienten dazu, auch anderweitige Herausforderungen zu meistern. „Leistung lohnt sich – über den Sport hinaus“, sagt Filser.