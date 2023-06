Laufsport-Saukel-Cup: Legelli, Onnich, Höfler & Co. bei Seenläufen stark in Form

Von: Paul Hopp

Teilen

Regelmäßiger Gast auf dem Podest: Ludwig Höfler (l.) lief beim „Seen-Lauf“ im Tannheimer Tal acht Kilometer in 46:24 Minuten und wurde so Zweiter in der M70. © privat

Beim „Laufsport Saukel Cup“ ging es zuletzt zweimal am Wasser entlang. Die Athleten aus der hiesigen Region überzeugten dabei mit starken Platzierungen.

Sonthofen/Nesselwängle – Fleißig in Aktion waren die Laufsportler aus der Schongauer Region jüngst bei zwei Läufen, bei denen es jeweils am Wasser entlang ging. Dort holten die hiesigen Athleten zahlreiche Podestplätze.

Simon Onnich gewinnt im Tannheimer Tal auf Langdistanz

Zwei Distanzen standen, ausgehend von Nesselwängle, zur Auswahl: acht Kilometer und 23 Kilometer. Auf der langen Distanz holte sich Simon Onnich in beeindruckender Manier den Tagessieg. Der 18-Jährige aus Altenau, der unter anderem beim TSV Penzberg trainiert, gewann mit der Zeit von 1:29:27 Stunden deutlich vor Florian Felch (1:30:40). Ganz vorn mischte auch der Rottenbucher Florian Tscherner mit, der nach 1:35:32 Stunden als Gesamtfünfter unter 61 Männern einlief. Tscherner gewann die Männer-Hauptklasse (bis 30 Jahre). Magnus Reichart (1:59:29/29. Platz) aus Lechbruck und Steffen Kuhnig (2:13:04/39. Platz) aus Peiting lieferten ebenfalls beachtliche Leistungen ab.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Auf der 8-Kilometer-Strecke, die einmal rund um den Haldensee herumführte, kam die aus Böbing stammende Maria Elisa Legelli (29:23) als erste Frau ins Ziel. Nur sechs Männer waren schneller als die Athletin vom „Laufsport Saukel“-Team. Legellis Vorsprung auf die zweitplatzierte Frau betrug 50 Sekunden. Margit Mayr-Henseleit (39:40) vom Tri-Team Schongau überzeugte als Gesamtzwölfte und Zweite in der M55-Klasse.

Maria Legelli zweimal auf Platz eins in der Gesamtwertung

Bei den Männern war einmal mehr Ludwig Höfler flott unterwegs: Der Burggener absolvierte die Strecke in 46:24 Minuten, was ihm in der M70-Klasse den zweiten Platz hinter dem zwei Jahre jüngeren Peter Grömmer (44:03) vom TV Immenstadt bescherte. Der Peitinger Erwin Gnahs (43:28) landete in der M55 auf dem dritten Rang. Die Tagesbestzeit hatte Zweitliga-Triathlet René Höchenberger (25:01) vorgelegt.

Gut drauf war im Tannheimer Tal auch der hiesige Nachwuchs: Im Schülerlauf über 3,7 Kilometer belegte Magdalena Lex (TSV Rottenbuch) mit 16:00 Minuten den dritten Gesamtplatz. Ihr Bruder, Tobias Lex (TSV Rottenbuch), gewann derweil den Kinderlauf: Die 1,3 Kilometer absolvierte er in 4:28 Minuten und damit 17 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. Bei den Jüngsten, die 650 Meter liefen, kam Hannah Marie Kuhnig (2:41) aus Peiting als Zweite ins Ziel. Der Abstand zur Siegerin betrug fünf Sekunden.

Dauerregen beim Lauf um den Niedersonthofener See

„Schön war es, trotz Regens“, so lautete das Fazit von Ludwig Höfler nach dem 34. Lauf um den Niedersonthofener See, der wie der Wettbewerb im Tannheimer Tal zum „Laufsport Saukel Cup“ zählt. Im Hauptlauf über 10 Kilometer lieferte der Burggener bei Dauerregen und Temperaturen um die acht Grad Celsius als einer der ältesten Teilnehmer eine gute Leistung ab. Mit 56:35 Minuten ließ er mehrere zum Teil deutlich jüngere Athleten hinter sich und belegte in der M75-Wertung den zweiten Platz. Christoph Sengele (TSG Leutkirch) – wie Höfler aus dem Jahrgang 1947 – holte sich mit 56:04 Minuten den Klassensieg.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Auch in Niedersonthofen durfte sich Triathlet René Höchenberger (31:19) als Tagessieger feiern lassen – er sorgte sogar für einen Streckenrekord. Schon bei den beiden Auflagen davor hatte Höchenberger gewonnen. In die Top-15 der Gesamtwertung schafften es drei der hiesigen Athleten: Simon Onnich (35:04), diesmal für den TSV Penzberg am Start, lief als Gesamtfünfter und Sieger der U20-Klasse ins Ziel. Der Rottenbucher Peter Vogt (35:18) kam, im Trikot der „Schönegger Käse Alm“, knapp hinter Onnich als Siebter an. In der M35-Klasse wurde Vogt Zweiter. Der Peitinger Christian Scholz (37:01) gewann ganz überlegen die M50; in der Gesamtwertung landete der Athlet des SVO Germaringen auf dem 13. Platz unter 154 Männern.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Über einen zweiten Platz in der M40-Klasse durfte sich Christopher Robold vom SV Wildsteig freuen. Er überquerte nach 39:17 Minuten die Ziellinie. Für Stefan Gühlsdorf vom TSV Burggen stoppte die Uhr bei 47:15 Minuten. In der M35-Klasse bescherte ihm das den zwölften Platz unter 15 Klassierten.

Allen anderen Frauen weit voraus war Maria Elisa Legelli. Ihre Siegerzeit betrug 37:44 Minuten, damit war sie fast zweieinhalb Minuten schneller als die Nächstplatzierte, Johanna Steinmüller (Allgäu Outlet Raceteam). Der Streckenrekord, aufgestellt von Olympia-Teilnehmerin Corinna Harrer im Jahr 2021, blieb unangetastet – er liegt bei 36:42 Minuten.

Laufsport Saukel Cup: Die Laufserie umfasst sechs Veranstaltungen. Das nächste Rennen ist der „Sonnwendlauf um den Grüntensee“, der am Freitag, 23. Juni stattfindet. Auf dem Programm stehen ein Viertel- und ein Halbmarathon. Danach gibt es noch den „Muko-Lauf“ in Wald (23. September) und den „Rottachseelauf“ (21. Oktober).