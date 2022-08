Souverän zum Bayern-Titel: Patrick Stork fliegt allen davon

Leichtathletik

Bei der bayerischen Senioren-Meisterschaft war Patrick Stork eine Klasse für sich: Im Stabhochsprung gewann er klar. Sein letzter Sprung über 3,10 Meter war gar nur Kür.

München – Er selbst hatte mit einem engen Kampf um den Titel gerechnet, doch es kam anders. Patrick Stork (Jg. 1970) gewann am Ende ganz souverän den Stabhochsprung-Wettbewerb der M50-Klasse. Der Athlet des TSV Peiting hatte am Ende der bayerischen Meisterschaft 3,10 Meter zu Buche stehen und hatte sich damit die Goldmedaille wahrlich verdient.

Der Diplom-Ingenieur versuchte sich auch noch an 3,20 Metern. Diese Höhe wäre für ihn nach seinem Comeback als Stabhochspringer im Masters-Bereich eine persönliche Bestleistung gewesen und hätte sie „natürlich gern noch mitgenommen“, so Stork. Doch Stab und Fitnesslevel waren am Wettkampftag „dafür leider ungeeignet“. Nach drei ungültigen Versuchen war Schluss. Für Stork absolut kein Problem. Mit Blick auf seine Leistung und den Meistertitel „freue ich mich sehr über das gute Ergebnis“, teilte er mit.

Patrick Stork glänzt im Dantestadion mit 3,10 Metern

Neben Stork hatten zwei weitere Athleten für den Stabhochsprung der M50-Klasse im Dantestadion gemeldet. Ein kleines Teilnehmerfeld beim Ü50-Stabhochsprung sei „keine Seltenheit“, erklärt Stork – und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Ist fast so beliebt wie 400 Meter Hürden.“ Ausgehend von den gemeldeten und zum Teil heuer schon übersprungenen Höhen lagen alle Starter eng beieinander. Die Verhältnisse waren dann aber schon bald eindeutig. Axel Kindermann (LG Stadtwerke München) scheiterte mit einem „Salto nullo“ an 2,60 Metern. Stork packte die 2,70 Meter im ersten Versuch. Damit war auch die Quali zur Senioren-DM – laut dem Peitinger „das Minimalziel“ – in trocknen Tüchern.

Andreas Sternecker (LAG Mittlere Isar) hatte erst die 2,60 und danach die 2,70 Meter jeweils im ersten Versuch überwunden. Stork ließ dann die Versuche über 2,80 und 2,90 Meter aus, „um mit den Kräften hauszuhalten“. Nachdem der Peitinger die 3,0 Meter geschafft hatte und Sternecker dreimal gescheitert war, stand Stork als Meister fest. Die 3,10 Meter „waren dann noch Kür“. Mit dieser Höhe schob sich Stork deutschlandweit unter die besten elf M50-Stabhochspringer der Saison. Den Topwert hat bis dato Tilmann Colberg (3,80) vom Möllner SV geschafft.

Den Winter über hatte Patrick Stork, der auch als Fünfkämpfer erfolgreich ist, aufgrund einer Schulter-OP pausieren müssen. Da wegen Corona nur eingeschränkte Möglichkeiten zum Training und für Wettkämpfe bestanden, „habe ich wenig verpasst“. Ab Mai konnte der TSV-Athlet das Training wieder aufnehmen. Seine Stabhochsprung-Einheiten absolvierte er mit einer befreundeten Trainingsgruppe aus Fürstenfeldbruck in Emmering. Nach der Goldmedaille „schulde ich denen jetzt mindestens ein Kaltgetränk“, so Stork. Die Anlage in Peiting ist aufgrund einer Platzsanierung nicht aufgebaut.

+ Top über 5000 Meter: Wolfgang Roth (M70) vom TSV Peißenberg – hier eine Archivaufnahme. © privat

Ebenfalls mit einem bayerischen Meistertitel in der Tasche reiste Wolfgang Roth (Jg. 1952) aus dem Dantestadion heim. Der Läufer aus Peißenberg lieferte über die 5000 Meter eine feine Leistung ab und gewann mit großem Vorsprung die M70-Klasse.

Wolfgang Roth gewinnt mit klarem Vorsprung

Die zwölfeinhalb Stadionrunden absolvierte er in 24:52,05 Minuten. Angesichts der hohen Temperaturen um die 28 Grad Celsius am Nachmittag war die Startzeit (17.45 Uhr) für einen Mittelstreckenlauf eher ungünstig. Roth wollte sich aber nicht beschweren, er sprach lediglich von „warmen Bedingungen“. Die Konkurrenz mit zwei Läufern der LG Aschaffenburg hatte der Athlet des TSV Peißenberg klar im Griff. Allein der Abstand auf den Zweiten, Walther Roth, betrug knapp drei Minuten.

Schongauer Staffel hat Pech beim dritten Wechsel

Ordentlich Pech hatte die Sprintstaffel des TSV Schongau in der W40-Klasse mit Eva Kaemmerer, Anja Buccarella, Tanja Huber und Nadine Keller. Ein Wechselfehler bedeutete über die 4 x 100 Meter die Disqualifikation. Um einen Meter wurde die erlaubte Zone beim dritten Wechsel überlaufen. So war der Weg frei für die Staffel des TSV Friedberg, die mit 55,03 Sekunden gewann.

Ärgerlich für die Schongauerinnen, die eigentlich die Favoritinnen waren: Mit der Zeit von 54,57 Sekunden (gelaufen am 1. Juni in Gröbenzell) liegt das Quartett in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes unter zwölf gemeldeten Teams an der ersten Stelle. Die TSV-Staffel will nun bei der Senioren-DM im September in Erding um den Titel mitkämpfen. 2019 gewann die Schongauer Staffel Bronze bei der deutschen Senioren-Meisterschaft.